أستاذ علوم سياسية : نتنياهو يريد السيطرة على قطاع غزة سياسيًا

أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد السيطرة على قطاع غزة سياسيًا، رافضًا تسليم القطاع للسطلة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تحقق أي انتصار.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

وأوضح "الرقب"، أن الدليل على عدم تحقيق إسرائيل أي انتصار في حربها في غزة هو زيادة عدد القتلي في صفوف الاحتلال الإسرائيلي، وجاء ذلك خلال تصريحات له عبر شاشة "إكسترا نيوز".

وأضاف الرقب أن الاحتلال الإسرائيلي يتكبد خسائر فادحة كلما نزل الجنود على الأرض، وهذا يعرقل مخططات بنيامين نتنياهو والتي تتمثل في تهجير الشعب الغزاوي من أرضه، مؤكدًا أن هناك دمارا شاملا تعرض له قطاع غزة، مشيرًا إلى أن البنية التحتية دمرت بالكامل، سواء كهرباء أو خطوط مياة، وهذا جزء من سياسية الأرض المحروقة، وستم تعمير القطاع بأموال الكيان الصهيوني.

أكد الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية، أنه بعد مرور 74 يوما على الحرب المسعورة على أهل غزة وعمليات الإبادة الجماعية ضد المدنيين في القطاع والتي هي على مرأى ومسمع من الجميع، يظل الموقف المصري ثابتا وصامدا في اتجاهات عدة، منوهًا بأن الحديث من قبل القيادة السياسية بمنع تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء أو أي مكان أخر كان واضح منذ اللحظة الأولى.

الموقف المصري من حرب غزة

وأضاف "الرقب"، خلال مداخلته ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن القيادة المصرية أكدت أنها لن تسمح بالتهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني رغم كل ما رآه من انتهاكات واعتداءات وقصف ومعاناة وإزاحة سكان القطاع إلى الجنوب إلا أنه يتمسك بأرضه، معقبًا: "بنوا الخيم لحماية أنفسهم على برودة الطقس دلالة على أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه".

وأوضح أن الموقف المصري صلّب الجبهة الفلسطينية بشكل كبير ولا أحد ينكر الدور المصري في تصليب الجبهة الداخلية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر لم تكتفِ بإعلانات إلا أنها اتخذت إجراءات بشكل مباشر مع الجانب الأمريكي والإسرائيلي برفضها التهجير أو أي عملية ازاحة، حيث سيترتب عليه أزمات دولية متشعبة.