لدغات

الأحد 24/ديسمبر/2023 - 08:45 م 12/24/2023 8:45:08 PM

أبحث عن الاستقرار فى أى مكان تعرف معنى النجاح.. النادى الأهلى يعيش جوا من الاستقرار يؤدى إلى صفاء الذهن للاعبين والمدربين وبالتالى يخوضون أى مباراة أو بطولة بروح عالية تسهل لهم الفوز.. وهذا لا يمنع ان الأهلى به مشاكل وخلافات لكنهم قادرون على التكتم عليها حتى لا تؤثر على المعنويات ويستطيع تجاوز أزماته بسرعة، كما حدث بعد هزيمته من نادى فلومنيسي البرازيلى فى كأس أندية العالم، وفشله فى التأهل للمباراة النهائية، فلم يترك نفسه للإحباط واليأس وصمم على الحصول على إحدى الميداليات ففاز على نادى اوواوا اليابانى وحصل على الميدالية البرونزية التى محت آثار الهزيمة السابقة.

أما نادى الزمالك فهو يعيش من سنوات فى فوضى إدارية لا حصر لها نتيجة ديكتاتورية القرار، وإبرام عقود اللاعبين والمدربين الأجانب بطريقة عشوائية وخاطئة أسفرت عن غرامات بملايين الجنيهات، وايقاف القيد لفترات، ما حرم النادى من التعاقد مع لاعبين اكفاء، فتحمل باقى اللاعبين فوق طاقاتهم لمنافسة الأهلى وبيراميدز فى سباق البطولات ودفع مجلس الادارة الحالى ثمن اخطاء من تركوا له النادى قربة مخرومة، لا يعرفون كيفية سدها وأصبح غضب جمهور الزمالك ينصب عليهم. كل يوم واللاعبون يتابعون ويتأثرون بما يجرى وإذا لم يصلح الزمالك من أحواله فسيظل لايصا والأهلي غرقان فى الهيصة!