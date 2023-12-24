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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أهلى 2003 يهزم بتروجت بهدف ويتصدر دوري الجمهورية للشباب

أهلى 2003
أهلى 2003

حقق فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2003  فوزًا ثمينًا على ضيفه بتروجت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ١٦ من دوري الجمهورية للشباب.

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سيطر التعادل السلبي على أحداث المباراة حتى الدقائق الأخيرة، إلى أن نجح محمد وائل في تسجيل هدف الفوز، بعدما استلم تمريرة ميدو أسامة على صدره بشكل رائع وأطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لتعانق الكرة المرمى، ويحصل الأهلي على نقاط المباراة الثلاث.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2003» رصيده إلى ٣٦ نقطة لينفرد بصدارة الترتيب، ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه إنبي والمقاولون العرب، وسجل الفريق ٣٣ هدفًا، مقابل ١٤ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2003 بالأهلي كلا من أحمد عبد الظاهر مديرًا فنيًّا، وأحمد جلال مدربًا عامًّا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعمر شعراوي مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.


 

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