العادات الموروثة وورش متنوعة للأطفال ضمن أنشطة ثقافة البحر الأحمر

شهدت مواقع فرع ثقافة البحر الأحمر، عددا من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وعقد قصر ثقافة رأس غارب ورشة حكي بعنوان "الكلمات والعادات المصرية" قدمتها زينب زاهر بمدرسة رأس غارب للتعليم الأساسي، أوضحت خلالها بعض العادات لدى المصريين مثل السبوع للمولود الجديد، وكسر الإناء الفخاري وراء من هو غير مرغوب فيه، وكذلك وضع الكحل للأطفال وغيرها من العادات المصرية الأصيلة التي تناقلتها الأُجيال ومع تطور الحياة أصبحت عادات من التراث المصري القديم.

وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالقصير

ورشة حكي بعنوان "طرق ترشيد استهلاك المياه" قدمتها يمنى أبو الحجاج ليسانس الآداب والتربية بمدرسة الحرية الابتدائية، وتحدثت فيها مع الأطفال عن التوعية السليمة بضرورة الحفاظ على نقطة المياه في المنزل دون تبذير أو إسراف، وضرورة التحقق من عدم وجود تسريب في استهلاكها والفحص الدوري لمصادر المياه في المنزل.

وضمن أنشطة بيت ثقافة أم الحويطات أقيمت أمسية شعرية بمشاركة الشاعر شاذلي عبد العزيز بقصيدتي "عتاب، مجاهد" وقدم الشاعر عبيد أحمد قصيدتي "لفين، الجميزة".

وقدمت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا أمسية شعرية بمدرسة سفاجا الابتدائية الأزهرية ألقى خلالها الشاعر محمد سعيد، مجموعة من قصائده منها قصيدة بعنوان "شاعر"، وأخرى بعنوان "وجع القوافي"، إضافة الى فقرة عزف على آلة الناي مع الفنان محمود عبد الغني عزاز ومقطوعات متنوعة لأم كلثوم.

وضمن الأنشطة التي تقدم بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة سوسن عبد الرحيم، قدمت مواقع الفرع عددا من الورش الفنية للأطفال وطلاب المدارس، وشهدت مكتبة الخالدين بسفاجا ورشة فنية للأشغال اليدوية مع المدربة مرفت مبارك سالمان، أوضحت بها للأطفال الخامات المستخدمة، والخطوات بطريقة مبسطة لكيفية عمل ميداليات بالخرز الملون وخيط السنارة، وفي سياق متصل نفذت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا ورشة للفنان عيد السويفي بالتعاون مع مدرسة الشروق الابتدائية بسفاجا باستخدام قلم رصاص وورق الاسكتش، إلى جانب ورشة بيت ثقافة القصير بالتعاون مع مدرسة الشهيد أحمد علي الابتدائية قدمتها ولاء شكري مدربة الفنون التشكيلية وذلك باستخدام ورق كانسون وفوم ملون.

ونفذ ببيت ثقافة أم الحويطات ورشة فنية للخط العربي وأنواعه ومنها الكوفي والفارسي أوضح بها الفنان أحمد رضوان ماهية الخط الكوفي مؤكدا أنه خط هندسى حروفه مستقيمة واستخدم فى كتابة المصاحف، كما تحدث عن الخط الفارسي الذي يستخدم في الكتابة الأدبية والفنية والخطابة.