عبير نعمة تفجر أسرار صادمة عن طلاقها من حب العمر.. أتمنى عدم تشويه صورتنا

خرجت الفنانة اللبنانية عبير نعمة عن صمتها لتفجر مفاجآت جديدة حول طلاقها من حب حياتها الموسيقي جوليو عيد، وذلك خلال لقائها ببرنامج ET بالعربي، عقب انهيارها على المسرح وإعلانها خبر الطلاق رسميًا.

عبير نعمة وزوجها جوليو وابنتهما يارا

عبير نعمة تكشف كواليس طلاقها من حب حياتها جوليو عيد

صرحت عبير نعمة بإنها انفصلت عن زوجها ووالد ابنتها الوحيدة يارا منذ عامين، فالموضوع ليس بجديد، ولكنها لم تكن على استعداد لإعلان الخبر رسميًا، على الرغم من علم عدد محدود من الأقارب والأصدقاء والأهل بوقوع الطلاق فعليًا.

عبير نعمة

وقالت نعمة: "اللحظة اللي عيشتها على المسرح إمبارح كانت أقوى مني بصراحة، وأنا بقالي سنتين بتخبط في حياتي الخاصة منذ وقوع الطلاق، فأنا فضلت أن أعيش هذه المشاعر على السكت، وكان يعلم الأصحاب والأقارب والأهل بالموضوع، لأني لم أكن جاهزة للإعلان عن هذا الخبر".

وأضافت عبير: "هناك عدد كبير من الإعلاميين كانوا على علم بخبر الطلاق، ولكنهم احترموا رغبتي بعدم نشر أي تفاصيل عن هذا الخبر الخاص ".

عبير نعمة

عبير نعمة للجمهور بعد إعلان طلاقها: أتمنى أن هذا الحب لا يسيء إلى والد ابنتي يارا

كما حرصت على توجيه رسالة خاصة للجمهور، قائلة: "بشكر محبتكم ودعمكم، والحب الذي وصلني من الأمس ولغاية اليوم، وبتمنى أن الحب هذا لا يسيء الى والد ابنتي يارا".

واختتمت تصريحاتها بمدح زوجها السابق جوليو عيد قائلة: "أنا وجوليو بيننا يارا، وجمعنا حب كبير، و جوليو هو حب حياتي، وهو من خيرة الأوادم، وأحلى الناس الذين التقيت بهم في حياتي"، مشددة على ألا يشوه أحد صورة أحد منهما في أي ظرف من الظروف، خاصًة باسم المحبة.

عبير نعمة وزوجها جوليو وابنتهما يارا

فاجأت المطربة اللبنانية عبير نعمة الجمهور بإعلان خبر طلاقها رسميًا من زوجها الموسيقي جوليو عيد، أثناء غنائها على المسرح في حفلها الأخير بمنطقة أنطلياس في لبنان، ما أثار صدمة محبيها متسائلين عن الأسباب، خصوصًا أنها دائمًا ما كانت تتباهى بقصة الحب القوية التي تربطهما ووقوفه دائمًا إلى جانبها طوال مشوارها الفني.

عبير نعمة تدخل في نوبة بكاء بعد إعلان خبر طلاقها

دخلت عبير نعمة في نوبة بكاء لحظة غنائها أغنية "بعدني بحبك"، وتحديدًا مقطع "بحبك بعدني بحبك وكل شي خصو فينا بيزعلني، صعبة شيلك من قلبي ولهلق بعدو غيابك بيقتلني"، لتتذكر انفصالها عن زوجها وحب عمرها جوليو عيد، وتبكي بشدة حزنًا على فراقه.

عبير نعمة تبكي على المسرح وتعلن طلاقها

حاول الجمهور دعم ومساندة عبير نعمة لحظة بكائها، بالتصفيق الحار لها، ليستكملوا غناء الأغنية بدلًا منها لتشجعيها على استكمال الغناء، ما جعلها تصارح الجمهور بسبب بكائها قائلة: "لقد تطلقت".

قصة حب عبير نعمة وجوليو عيد

وكانت تجمع عبير نعمة بزوجها جوليو عيد علاقة حب قوية دائمًا ما كانت تتحدث عنها خلال لقاءاتها الإعلامية والتليفزيونية، فسبق وصرحت بأن له دور كبير في حياتها على الصعيد المهني والاجتماعي، حيث إنه كرس حياته من أجلها ليدعمها فنيًا.

عبير نعمة وزوجها جوليو

عبير نعمة عن زوجها: أنا ممتنة للحياة التي أعطتني ضوءًا منها

وفي حوار سابق لها تغزلت عبير نعمة في زوجها قائلة: "اسمحوا لي أن أخبركم قليلا عن الإنسان الذي يملك قلبي، سبب سعادتي وسبب نجاحي وقوتي، أنا ممتنة للحياة التي أعطتني ضوءًا منها: جوليو عيد، الإنسان والموسيقي الاستثنائي، كل إنتاج موسيقي، كل المهرجانات الدولية والعروض العالمية وكل تفصيل لأي مشروع موسيقي أبصر النور، حصل بمتابعته وتنسيقه وتحضيره مع كل الأطراف بكل الأوقات".

وأضافت نعمة: "حبيبي ترك أحلامه على حدا وكرس كل وقته وشغفه وفكره وطموحه لمشروعي وصارت أحلامي أحلامه وأهدافي أهدافه، جوليو إنسان متنوع موسيقيًا وثقافيًا بشكل يسحرني".

عبير نعمة وزوجها وابنتهما يارا

وأردفت: "ابتداءً من عزف الباز، للماجستير بالعلوم الموسيقية ودراسته "music business" في جامعة "Berklee" لإدارة الأبحاث الموسيقية وإنتاج الوثائقي إيثنوفوليا موسيقى الشعوب، وهو عبارة عن 40 فيلما وثائقيا لمدة 5 سنين".

زواج عبير نعمة وجوليو عيد

تزوجت عبير نعمة من جوليو عيد بعد قصة حب طويلة، وأثمر زواجهما عن ابنتهما الوحيدة "يارا".

عبير نعمة

من هي عبير نعمة؟

عبير نعمة فنانة وباحثة موسيقية لبنانية، حائزة على جائزة ال murex d'or ثلاث مرات، اشتهرت بقدرتها على غناء جميع الأنماط الموسيقية، أما زوجها السابق فهو الموسيقي الشهير جوليو عيد لبناني الجنسية.