طلاق عبير نعمة بعد قصة حب أسطورية.. انهيار وصدمة على المسرح لحظة إعلان الانفصال؟ (فيديو)

فاجأت المطربة اللبنانية عبير نعمة الجمهور بإعلان خبر طلاقها رسميًا من زوجها الموسيقي جوليو عيد، أثناء غنائها على المسرح في حفلها الأخير بمنطقة أنطلياس في لبنان، ما أثار صدمة محبيها متسائلين عن الأسباب، خصوصًا أنها دائمًا ما كانت تتباهى بقصة الحب القوية التي تربطهما ووقوفه دائمًا إلى جانبها طوال مشوارها الفني.

عبير نعمة

عبير نعمة تدخل في نوبة بكاء بعد إعلان خبر طلاقها

دخلت عبير نعمة في نوبة بكاء لحظة غنائها أغنية "بعدني بحبك"، وتحديدًا مقطع "بحبك بعدني بحبك وكل شي خصو فينا بيزعلني، صعبة شيلك من قلبي ولهلق بعدو غيابك بيقتلني"، لتتذكر انفصالها عن زوجها وحب عمرها جوليو عيد، وتبكي بشدة حزنًا على فراقه.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنــــــــــــــا

عبير نعمة وهي تبكي على المسرح بعد طلاقها

حاول الجمهور دعم ومساندة عبير نعمة لحظة بكائها، بالتصفيق الحار لها، ليستكملوا غناء الأغنية بدلًا منها لتشجعيها على استكمال الغناء، ما جعلها تصارح الجمهور بسبب بكائها قائلة: "لقد تطلقت".

عبير نعمة أثناء بكائها على المسرح

قصة حب عبير نعمة وجوليو عيد

وكانت تجمع عبير نعمة بزوجها جوليو عيد علاقة حب قوية دائمًا ما كانت تتحدث عنها خلال لقاءاتها الإعلامية والتليفزيونية، فسبق وصرحت بأن له دور كبير في حياتها على الصعيد المهني والاجتماعي، حيث إنه كرس حياته من أجلها ليدعمها فنيًا.

عبير نعمة وزوجها جوليو وابنتهما يارا

عبير نعمة عن زوجها: أنا ممتنة للحياة التي أعطتني ضوءًا منها

وفي حوار سابق لها تغزلت عبير نعمة في زوجها قائلة: "اسمحوا لي أن أخبركم قليلا عن الإنسان الذي يملك قلبي، سبب سعادتي وسبب نجاحي وقوتي، أنا ممتنة للحياة التي أعطتني ضوءًا منها: جوليو عيد، الإنسان والموسيقي الاستثنائي، كل إنتاج موسيقي، كل المهرجانات الدولية والعروض العالمية وكل تفصيل لأي مشروع موسيقي أبصر النور، حصل بمتابعته وتنسيقه وتحضيره مع كل الأطراف بكل الأوقات".

عبير نعمة وزوجها جوليو وابنتهما يارا

وأضافت نعمة: "حبيبي ترك أحلامه على حدا وكرس كل وقته وشغفه وفكره وطموحه لمشروعي وصارت أحلامي أحلامه وأهدافي أهدافه، جوليو إنسان متنوع موسيقيًا وثقافيًا بشكل يسحرني".

عبير نعمة وزوجها جوليو عيد

وأردفت: "ابتداءً من عزف الباز، للماجستير بالعلوم الموسيقية ودراسته "music business" في جامعة "Berklee" لإدارة الأبحاث الموسيقية وإنتاج الوثائقي إيثنوفوليا موسيقى الشعوب، وهو عبارة عن 40 فيلما وثائقيا لمدة 5 سنين".

عبير نعمة

زواج عبير نعمة وجوليو عيد

تزوجت عبير نعمة من جوليو عيد بعد قصة حب طويلة، وأثمر زواجهما عن ابنتهما الوحيدة "يارا".

عبير نعمة وزوجها جوليو وابنتهما يارا

من هي عبير نعمة؟

عبير نعمة فنانة وباحثة موسيقية لبنانية، حائزة على جائزة ال murex d'or ثلاث مرات، اشتهرت بقدرتها على غناء جميع الأنماط الموسيقية، أما زوجها السابق فهو الموسيقي الشهير جوليو عيد لبناني الجنسية.