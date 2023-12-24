سوهاج تنظم ورشة عمل حرفية بمركز شباب بني وشاح بالمراغة

نفذ نادي المرأة بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج ورشة عمل حرفية تحت شعار علمني حرفة بمقر مركز شباب بني وشاح التابع لإدارة شباب المراغة شمال محافظة سوهاج وذلك اليوم الأحد الموافق ٢٤ من ديسمبر ٢٠٢٣ ضمن الخطة الداخلية للمركز وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب .

وتواصل مديرية الشباب والرياضة تنفيذ ورش عمل حرفية ضمن مشروع علمني حرفه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ سوهاج، وبالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة.

وأوضحت المدربة خيرية أحمد مدرية من قِـبل نادي المرأة انه يجري تنفيذ ورشة عمل حرفية وذلك في الفترة من ٢٣ / ١٢ حتى ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٣ وبمشاركة مجموعة من الفتيات بنادي المرأة بمركز شباب بني وشاح

وشهدت فعاليات التدريب الحرفي تعليم المتدربين مجموعة من المهارات والفنون التشكيلية التي تتعامل مع ابعاد الشكل الثلاثية وذلك على يد نخبة من المدربين المتخصصين بهدف صقل مهارات الشباب والفتيات المشاركين وتنمية قدراتهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل وتحسين مستوى معيشتهم وكذلك لبث روح التعاون والابتكار فيما بينهم.

وأكد الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج على ضرورة الإهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابيه وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية وندوات تثقيفية لمختلف الأعمار السنية وخاصة الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لها للعمل وتعلم حرفة تستطيع من خلالها رفع مستوى معيشتها .