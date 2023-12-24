«أوبرا لا سكالا» الأشهر في العالم تدعم غزة

تداول عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي صورة لافتة معلقة داعمة لغزة داخل أحد مسارح «أوبرا لا سكالا» في مدينة ميلانو بإيطاليا، التي تعد هي الأشهر في العالم.

قام شخصان داخل أوبرا «لا سكالا» بحمل لافتة ضخمة خلال تواجد عدد من الجمهور لحضور عرض موسيقي في «لا سكالا»، والتي تضمنت كلمات داعمة لغزة والشعب الفلسطيني الذي يواجه العدوان الصهيوني الغاشم منذ أكثر من 75 يومًا، تضمنت كلماتها:« أوقفوا قصف غزة ».

أوبرا لا سكالا تدعم غزة

معلومات عن مسارح «أوبرا لا سكالا»:

أوبرا «لا سكالا» في ميلانو، بإيطاليا، هي الأشهر في العالم، افتتحت مسارحها الضخمة في أغسطس 1778، تحت اسم «نوفو، رجيو، دوكال، تيترو، إلا سكالا»، مع عرض لأوبرا سالياري إليوروبا ريكونوزشيوتا، وفي عام 1776 أحرقت النار مسرح دوكال، فتوجه عدد من أثرياء ميلانو بطلب من الدوق فردريك النمساوي، ليساعدهم في بناء مسرح جديد، و قدم المهندس المعماري، ذو النزعة الكلاسيكية الجديدة جوزبي بايرماريني تصميما أوليا للمسرح الجديد، لكنه رفض من قبل الحاكم النمساوي كونت فيرمين.

وفي المرة الثانية، قبلت إمبراطورة النمسا، الإمبراطورة ماريا تريزا، أن يتم بناء المسرح الجديد، فبني في محل كنيسة القديسة ماريا في سكالا، والذي منه حصل المسرح على اسمه، تم هدم الكنيسة، وبدأت أعمال البناء التي انتهت بعد سنتين، ليسع بعدها لـ 3000 متفرج، وستة مقصورات، كما يضم المنصة الأكبر في إيطاليا.

وفى 15 يونيو الجاري، أعادت إيطاليا فتح متحف "أوفيتزي"، وذلك بعد توقف لثلاثة أشهر خلال الإغلاق الصارم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، تم فتح صالات عرض متحف أوفيتزي الشهير في فلورنسا بإيطاليا مجدداً أمام الجمهور العام.

أوبرا لا سكالا

وتشتهر صالة عرض ديجلي أوفيتسي، التي تعتبر أحد أهم المتاحف في العالم، بمجموعتها التي تضم الكثير من الأعمال الفنية المألوفة والأيقونية التي تمثل الفن الأوروبي مثل "ميلاد فينوس" لبوتشيلي و"ميدوسا" لكارافاجيو.

وينضم المتحف إلى العديد من المقاصد السياحية الأخرى عبر إيطاليا، مثل متاحف الفاتيكان والكولوسيوم في الترحيب بعودة السياح، فيما تخفف البلاد إجراءات الإغلاق، فيما قال مدير المتحف إيكه شميت إن إعادة فتح المتحف إشارة مهمة ورمزية للبلد بأكمله، ونظراً إلى أنه سيتم السماح لعدد قليل من الزوار أقل من المعتاد بدخول المتحف جراء خطر الإصابة بعدوى، أكد شميت أنه يأمل في حدوث شكل بطيء ومستدام من أشكال الاستمتاع الفني والسياحي.