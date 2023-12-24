تعليم نجع حمادي تناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول

عقد الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، اليوم الأحد، اجتماعا موسعاً، بمديري المدارس الثانوية العامة، لمناقشة الاستعدادات النهائية لانعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام 2023/2024م.

وأكد مدير عام الإدارة، استمرارية مجموعات الدعم المدرسى قبل بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول، لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب بالمدارس الثانوية العام.

وطالب وزيري، بزيادة فترات المشاهدة داخل المدارس، وتوفير نسخ مدمجة من البرامج التعليمية على قناة مدرستنا داخل المدارس والإعلان عن جدول مواعيد إذاعتها لما لها من أهمية فى تعزيز العملية التعليمية، بهدف توفير المحتوى التعليمي المناسب للطلاب، مشددا علي تسجيل نسب الغياب بالمدارس، سواء ورقى أو إلكتروني يومياً، وإتباع مختلف الوسائل التى تعمل على جذب الطلاب إلى المدارس.

وأشار مدير عام الإدارة، إلى ضرورة التأكد من استعدادات المدارس الثانوية لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونياً، وفقاً لجاهزية البنية التكنولوجية بالمدارس، وورقياً بالنسبة للمدارس الغير مجهزة أو المدارس التى لم يتسلم الطلاب الملتحقين بها أجهزة التابلت الخاصة بهم.