مهرجان القاهرة للفيلم القصير يكرم عبلة كامل|إذاعة النشيد الفلسطيني تضامناً مع القضية

حرصت إدارة مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير خلال ختام نسخته الخامسة، على منح تكريم خاص للفنانة القديرة عبلة كامل، حيث إنها اعتذرت عن عدم الحضور وتسلمه عنها المخرج خالد الحجر، أقيمت بدار الأوبرا المصرية، إذاعة النشيد الوطنى الفلسطينى، بالتزامن مع النشيد الوطنى المصرى، كنوع من التضامن مع أهالي قطاع غزة.

"السينما سلاحنا" شعار حفل ختام مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير

شهد حفل ختام المهرجان الذى انطلق تحت شعار "السينما سلاحنا"، بحضور الفنانة السورية كندة علوش عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الدولية، والمخرجين أبوبكر شوقى وخالد حماد، إضافة إلى أعضاء لجان التحكيم الأخرى وصناع الأفلام، تم تكريم عدد من الشخصيات السينمائية ومنهم المخرجة المصرية تهانى راشد والمنتج المصرى صفى الدين محمود، ، وتم عرض نسخة من الفيلم القصير يحمل اسم "أنت عمرى" الصادر عام 1989 ولعبت بطولته أمام الفنان أحمد كمال.

عبلة كامل

من ناحية أخري، يذكر أنه حدث جدلا واسعاً في الأشهر الأخيرة حينما طالب البعض "فنانون وجمهور" بتكريم الفنانة عبلة كامل في مهرجان القاهرة السينمائي، ولكن أمير رمسيس المدير السابق لمهرجان القاهرة السينمائي، كان له وجهة نظر مختلفة، فرغم تأكيده أن المهرجان تلقى مطالبات كثيرة لتكريمها، لكنه رأى ضرورة احترام رغبتها في عدم الظهور.

وأشار لواقعة مهرجان القاهرة للدراما حينما تواصل معها الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، الجهة المنظمة للمهرجان، والفنان يحيى الفخراني رئيس القاهرة للدراما لتكريمها في الدورة الأولى للمهرجان، لكنها اعتذرت عن الحضور لاستلام درع تكريمها.

وأضاف أمير رمسيس، أن عدم قدرتها على الحضور لاستلام تكريمها يحول دون تكريمها بالمهرجان، وقال إن أكبر تكريم لها هو حب الناس.