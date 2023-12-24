الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

هاني رمزي يعاصر انتعاشة فنية بعيداً عن الكوميديا في مسلسل "بدون مقابل".. تفاصيل مسرحيته الجديدة

هاني رمزي
هاني رمزي

يعاصر الفنان هاني رمزي حالة من النشاط الفني خلال الفترة الجارية، حيث يستعد لتجهيزات مسلسله "بدون مقابل"، الذي يعود به إلى دراما رمضان 2024، ويشارك ايضاً فى مسرحية جديدة.

تفاصيل أعمال هاني رمزي 

 أكد هاني رمزي خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أنه يستعد لتكرار تجربة المسرح من خلال مسرحية مأخوذة عن رواية أبيض وروز التي يعكف على كتابتها محسن رزق، والمفترض أن تكون من إخراجه أيضًا.

 

أضاف هاني رمزي، قائلاً: "بحضر دلوقتي مسرحية عجبتني فكرتها وبيكتبوها دلوقتي، عشان ألف بيها في موسم الرياض ودبي واحتمال الكويت والبحرين والعراق، وبعد ما نخلص كتابة هنبتدي نرشح أسماء الفنانين ونعمل بروفات".

هاني رمزي

تابع هاني رمزي أنه يشارك في رمضان 2024 بمسلسل بعيد عن الكوميديا ويغلب عليه الطابع التراجيدي، ويتكون من 30 حلقة، مضيفًا: هيبقى طابع مختلف وفيه دراما أكتر، حاولت أخرج عن جلدي لما لقيت الأعمال الكوميدية السينمائية المعروضة عليّا مش على المستوى المطلوب.

من ناحية أخري، يذكر أن مسلسل العائدون هو آخر أعمال هاني رمزي الفنية، الذي شارك خلاله بشخصية تراجيدية أيضًا وتبعد عن الكوميديا التي اعتاد الجمهور على أن يظهر بها خلال الفترة الحالية.

 

 وشارك في مسلسل العائدون العديد من الفنانين، منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمد ممدوح، محمود عبد المغني، محمد فراج، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وتحت قيادة المخرج أحمد نادر جلال.

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