منة شلبي وأحمد داود من كواليس «الهوى سلطان»

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للنجمة منة شلبي والفنان أحمد داود من كواليس تصوير فيلهما الجديد «الهوى سلطان»، والذي مقرر أن ينطلق عرضه منتصف العام المقبل 2024.

بدأ أبطال فيلم «الهوى سلطان» تصوير مشاهدهم في العمل المقرر أن يعرض في العام الميلادي الجديد 2024، ويشارك في بطولته نخبة من نجوم الشاشة الكبيرة.

منة شلبي والفنان أحمد داود

يضم فيلم الهوى سلطان، مجموعة من النجوم وأبرزهم:" منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري.

فيلم الهوى سلطان

آخر أعمال منة شلبي

يذكر أن آخر أعمال الفنان منة شلبي، مسلسل “تغيير جو”، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2024، وشاركها بطولته النجم إياد نصار، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول شريفة التي تعاني حياتها من العديد من الأزمات منها معاناة والدتها من إدمان المهدئات والكحول، بينما يقدم إياد نصار شخصية دكتور جامعي وتجمعه علاقة مع منة شلبي، وتقدم ميرفت أمين دور خالة منة شلبي واسمها زوزو.

آخر اعمال أحمد داود

يعرض للفنان أحمد داود، مسلسل "زينهم" عبر إحدى الفضائيات المصري، ويشاركه بطولته كل من: كريم قاسم، يارا جبران، سلمى أبو ضيف، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج يحيى إسماعيل.

مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، أحمد الرافعى، محمد أبو داود، يارا جبران، عماد رشاد، هناء الشوربجى، سلوى محمد على، إنجي أبو السعود، أسامة أبو العطا، حمدى هيكل، بسمة نبيل، نورا مهدى، نسمة بهى وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحى عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل.

المسلسل مأخوذ عن كتاب "أصدقائي الموتى شكرا"، للدكتور محمد جاب الله، طبيب شرعي يسرد تجاربه الحقيقية في هذا المجال، وقد عمل محمد سليمان عبدالمالك على كتابة سيناريوهات المسلسل، فيما تدور أحداثه في إطار تشويقي يستعرض تحقيقات الطبيب الشرعي في القضايا المعقدة.

آخر أعمال أحمد خالد صالح

كانت ىخر أعمال الفنان أحمد خالد صالح، فيلم “وش في وش”، وتدور أحداثه في إطار كوميدي داخل شقة زوجان يجتمع فيها بالصدفة أفراد عائلتي الزوج والزوجة، وتحدث بينهم العديد من المشكلات بسبب الاختلافات الثقافية والاجتماعية بينهم.

يشارك في بطولة فيلم وش في وش، مجموعة من النجوم، وهم الفنان محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، بيومى فؤاد محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي.