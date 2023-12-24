مصطفى كامل يخرج ع صمته برسالة خاصة لهاني شاكر.. اتهامات بالفساد واستغلال نفوذ (القصة كاملة)

حرص الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية على حسم حقيقة خلافه مع النجم هاني شاكر، بعد مزاعم سكرتير النقابة السابق أحمد رمضان، بأن قرار شطب اسمه من جداول النقابة جاء بهدف تصفية حسابات قديمة بينهما على خلفية انتخابات رئاسة النقابة والمنافسة بينهما.

مصطفى كامل يوجه رسالة خاصة للفنان هاني شاكر بعد مزاعم خلافهما

نشر مصطفى كامل بيانًا رسميًا عبر حسابه الشخضي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك"، ردًا على بيان أمير الغناء الذي أصدره أمس لتوضيح سوء الفهم والحد من إثارة الفتن بينهما، والذي جاء كالآتي: "شكراً أخي الكبير وصديق العمر ورفيق الدرب والنجاح علي مدي ثلاثون عاماً الفنان الكبير هاني شاكر نقيب موسيقيين مصر السابق علي هذا البيان التوضيحي الهام والمُشرف والمُخلص".

مصطفى كامل وهاني شاكر

وأضاف البيان: "حيث دأب أحد المتهمين بالفساد والرشوة واستغلال النفوذ حسب روايات وإتهامات مودعه داخل تحقيقات النقابة والنيابة العامة علي لسان أصحابها وبشهادات الشهود تفصيلياً، والمشطوب نهائياً من جداول نقابة الموسيقيين بقرار مجلس تأديب إستئنافي يرأسه السيد المستشار وكيل وزارة الثقافة المصرية والسيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس لجنة الفتوي، وعضوية ثلاثة أعضاء دون حضوري أو وجودي بهذا المجلس".

مصطفى كامل وهاني شاكر وأحمد رمضان

واستكمل البيان: "هذا الشخص إعتاد علي إلصاق إسمه بإسم الفنان الكبير أمير الغناء العربي في كافة تعليقاته ومنشوراته، قاصداً إثارة الجدل والريبه والقيل والقال حول شخصيه أعتز بها وبمشواري معها الملئ بالنجاحات التي كانت ومازالت تاريخاً محفوراً داخل وجدان الشعب المصري والعربي".

مصطفى كامل لهاني شاكر: أخي وحبيبي تبادلنا المنصب الخدمي الزائل حتماً

واختتم كامل البيان برسالة خاصة في حب هاني شاكر قائلًا: "أخي وحبيبي الفنان هاني شاكر تبادلنا علي مدي ثلاثون عاماً كل الود والحب والصداقه والأخوه والنجاح، وتبادلنا المنصب الخدمي الزائل حتماً، ولم ولن تتبدل بإذن الله بداخلنا المشاعر الطيبه وروابط العشره والحب والإحترام والتقدير".

بيان مصطفى كامل عن أزمة هاني شاكر

هاني شاكر يكشف حقيقة خلافه مع مصطفى كامل

خرج أمير الغناء العربي هاني شاكر عن صمته ليرد على مزاعم وجود خلاف بينه وبين الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بسبب توليه رئاسة النقابة، وذلك بعدما حاول أحمد رمضان سكرتير النقابة السابق الزج بإسمه على خلفية أزمة شطبه من جداول النقابة.

نفى هاني شاكر نشوب أي خلافات بينه وبين نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، مؤكدًا أن هناك علاقة صداقة وأخوة قوية تربطهما، وذلك خلال بيانًا رسميًا أصدره عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

مصطفى كامل وهاني شاكر

وجاء البيان كالآتي: "الفنان هاني شاكر يؤكد على الأخوة وعمق الصداقة التي تجمعه بالفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين ومجلس إدارة النقابة ويربأ بأسمه أن يزج به على وسائل التواصل الإجتماعي في مهاترات أو ما من شأنه أن يعكر أو يشوب روح الود والإحترام بينه وبين صديق كفاحه ونجاحاته الفنان مصطفى كامل".

بيان هاني شاكر عن أزمته مع مصطفى كامل

القصة الكاملة وراء أزمة هاني شاكر ومصطفى كامل بسبب أحمد رمضان

بدأت الأزمة حينما فتح المايسترو أحمد رمضان سكرتير نقابة المهن الموسيقية السابق، النيران على نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، بعد قرار شطبه من جداول النقابة نهائيًا، ومنعه من مزاولة المهنة لمدة عام، دون المساس بالمعاش.

مصطفى كامل وهاني شاكر وأحمد رمضان

أحمد رمضان يواجه مصطفى كامل بتجاوزاته بعد شطبه من جداول النقابة

صرح أحمد رمضان بأن قرار شطبه من النقابة جاء بأمر من مصطفى كامل، لتصفية حسابات سابقة بينهما، تتعلق بشأن الدورتين اللاتي سقط فيهما أمام الفنان هاني شاكر، بالإضافة إلى طعن الأول في نتيجة الانتخابات الأخيرة لنقابة المهن الموسيقية والتي انتهت بفوز مصطفى كامل.

كما أكد رمضان أن مصطفى كامل لا يُفرق بين صفته وشخصه، الأمر الذي دفعهه للإنتقام منه بهذه القرار على خلفية خلافاتهما السابقة، لافتًا أن ما بُني علي باطل فهو باطل، والمطعون عليه يتعامل على إنه في عزبته الخاصة"، مضيفًا: "الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا".

مصطفى كامل وهاني شاكر

وأوضح رمضان أن موقفه ثابت ومعلن منذ إعلان نتيجة الإنتخابات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الفنان هاني شاكر أفضل من النقيب مصطفى كامل.

المايسترو أحمد رمضان بعد شطبه من الموسيقيين: هرفع دعوى تزوير

وأعرب أحمد رمضان عن استيائه الشديد من قرار مجلس النقابة، مشددًا على أنه سيلجأ للقضاء ويقوم برفع دعوى تزوير على عليهم، نظرًا لأنه لم يستأنف.

في الوقت نفسه، أصدر المايسترو أحمد رمضان، بيانًا رسميًا استنكر فيه بيان مجلس تأديب نقابة المهن الموسيقية، وذلك خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك".

بيان أحمد رمضان بعد شطبه من نقابة الموسيقيين

وجاء البيان كالآتي: "استكمالًا لمسلسل تجاوزات نقيب المهن الموسيقية في استغلال منصبه وإساءة استعمال حق التقاضي مع عدم التفريق بين شخصه ومنصبه".

وتابع: "فوجئت منذ ساعات قليلة من وسائل الإعلام بزعم صدور قرار مجلس التأديب الاستئنافي الخاص بأعضاء المهن الموسيقية في الاستئناف المقام من أحمد رمضان أحمد شعبان عن القرار رقم واحد لسنة 2023 وقد قضي في الاستئناف برفضه وقبول استئناف نقيب المهن الموسيقية".

أحمد رمضان

وأردف: "وتعديل القرار المستأنف إلى الشطب من جداول النقابة، وذلك دون ذكر رقم الاستئناف وبيانه، علمًا بأنني لم أستأنف القرار المعني ولا أعلم عن هذا الاستئناف شيئًا إلا من خلال البيانات الصحفية".

وأضاف: "لذلك جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية وإقامة دعوى تزوير في التقرير بالاستئناف دون علمي، رغم علم النقيب أن هناك تحقيقات تجري بمعرفة النيابة العامة في المحضر رقم 228 لسنة 2023 إداري عابدين والمقيد برقم 2896 لسنة 2023 عرائض المكتب الفني للنائب العام عن ذات الواقعة".

واختتم رمضان البيان قائلًا: "وبذلك قد وصلت الخلافات داخل مجلس النقابة إلى الحد الذي يستوجب معه وللصالح العام إقامة دعوى حراسة قضائية لتعيين حارس قضائي لإدارة النقابة لحين الانتهاء من تلك النزاعات".

المايسترو أحمد رمضان وهاني شاكر

شطب المايسترو أحمد رمضان من جداول النقابة ومنعه من مزاولة المهن لمدة عام

وكان مجلس التأديب للاستئناف بنقابة المهن الموسيقية، قد أصدر بيانًا رسميًا، يقرر فيه شطب المايسترو أحمد رمضان سكرتير النقابة السابق، من جداول النقابة ومنعه من مزاولة المهن لمدة عام دون المساس بالمعاش.

بيان محامي المايسترو أحمد رمضان ردًا على شطبه من نقابة الموسيقيين

ومن جانبه، كشف محامي أحمد رمضان في بيان صحفي شاركه عبر حساب الموسيقار قائلا: "أودعت هيئة المفوضين بمجلس الدولة تقريرها في الطعن المقام من مكتبنا عن الموسيقار الكبير د.أحمد رمضان، بصفته سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية ضد المطعون على فوزه كنقيب عام لنقابة المهن الموسيقية مصطفى كامل، بعد استقالة الفنان المحترم هانى شاكر".

المايسترو أحمد رمضان

وتابع البيان: "وأوصت فيه بالآتي: أولا: بقبول الدعوى شكلًا، ثانيًا: وفي الموضوع بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات نقابة المهن الموسيقية لاختيار النقيب العام المنعقدة في تاريخ 11/10/2022 مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب".

واختتم: "ثالثا: إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

انتخابات نقابة المهن الموسيقية

جدير بالذكر أن نقابة المهن الموسيقية شهدت إجراء انتخابات على منصب النقيب في أكتوبر 2022، عقب تقديم هاني شاكر استقالته، وفاز فيها مصطفى كامل على منافسه المايسترو مصطفى حلمي، وأعلن بعدها أحمد رمضان أنه لا يعتبر كامل نقيبًا لعدم اكتمال الميثاق القانوني للانتخابات.