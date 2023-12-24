حصول 5 محطات رفع صرف بسوهاج على شهادة الإدارة الفنية المستدامة

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج والعضو المنتدب أن محطة رفع صرف صحي حموده التى تبلغ طاقتها التصميمية 2000 متر مكعب لكل يوم وشبكاتها ومحطة رفع صرف صحي حاجر مشطا التى تبلغ طاقتها التصميمية 39 الف متر مكعب لكل يوم وشبكاتها ومحطة رفع صرف صحي الصيفحة التى تبلغ طاقتها التصميمية 23.5 الف متر مكعب لكل يوم وشبكاتها ومحطة رفع صرف صحي نزالي داود التى تبلغ طاقتها التصميمية 6 الاف متر مكعب لكل يوم وشبكاتها ومحطة رفع صرف صحي الشيخ رحومة التى تبلغ طاقتها التصميمية 12 الف متر مكعب لكل يوم وشبكاتها حصلوا على الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة TSM" بدون ملاحظات .

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة أن تم منح هذه الشهادة بعد تفقد المفتشين المعتمدين للمحطات وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع مراحل معالجة مياه الصرف الصحي .

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار أن هناك 4 محطات صرف صحي وشبكاتها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة وأن الحصول على تلك الشهادة يتطلب توافر مجموعة من المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة لمرفق تنقية مياه الشرب والصرف الصحي وتشمل هذه المتطلبات مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل والصيانة ومعايير المراقبة وضبط الجودة وإجراءات السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية.



وقال المهندس حسام الدين طه مدير الادارة الفنية المستدامة أن 12 محطة مياه شرب قد حصلت على تلك الشهادة والتى تبلغ انتاجيتها 383 الف متر مكعب يوم بنسبة 72% من المياه السطحية كما حصلت 12 محطة صرف صحى على تلك الشهادة والتى تبلغ طاقتها 253.5 الف متر مكعب لكل يوم تمثل 65% من اجمالى مياه الصرف الصحى وان هناك خطة طموحة لحصول جميع المحطات السطحية الكبرى ومحطات معالجة الصرف الصحي على تلك الشهادة الدولية لتحقيق أفضل الخدمات للمواطن السوهاجى.



ووجه رئيس مياه سوهاج الشكر للمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والقائمين على منظومة TSM بالشركة القابضة للدعم المستمر لتاهيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج.