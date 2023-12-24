إيناس الدغيدي تكشف أسرارًا لأول مرة في «حبر سري»

تحل المخرجة إيناس الدغيدي، ضيفة على الإعلامية أسما إبراهيم في برنامجها «حبر سري»، وذلك يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاسرة مساءً على شاشة القاهرة والناس .

ومقرر أن تكشف إيناس الدغيدي العديد من الأسرار الشخصية والفنية إضافة إلى أسباب ابتعادها عن الإخراج .

إيناس الدغيدي

إيناس الدغيدي تكشف سر غيابها عن الفن لـ 14عامًا

أوضحت المخرجة إيناس الدغيدي من خلال تصريحات لها، عن الأسباب التي دفعتها للغياب عن الساحة الفنية لأكثر من 14 عاماً، منذ فيلمها الأخير "مجنون أميرة"، مؤكدة إلى أنها تتمنى تقديم موضوعات جريئة مهمة.

إيناس الدغيدي "نفسي أقدّم موضوعات جريئة"

أعربت إيناس الدغيدي قائلة: "أنا بقالي فترة مبتعدة عن السينما، لأني كان ليا بصمة ونفسي أعمل السينما اللي بحبها مش اللي الجمهور عايزها، ونفسي أقدّم موضوعات جريئة عن العلاقة بين الرجل والمرأة والمشاكل الاجتماعية المهمة، ولكن أنا مبحبش الأكشن ولا الكوميديا اللي بدون هدف".

إيناس الدغيدي وأسما إبراهيم

من ناحية أخرى، كانت إيناس الدغيدي قد أثارت جدلاً واسعاً بعدما تحدثت عن الفارق في الوسط الفني بين الحاضر والماضي، قائلةً: "الوسط الفني اتغير دلوقتي كتير عن زمان؛ لأن زمان الأفلام كانت حميمية أكتر حتى التعامل ما بينا كان فيه ود ومش مادي، لكن دلوقتي المادة بقت أساسية والناس بيتشغلوا عشان الفلوس فقط ومحدش بيعمل اسمه غير بفضيحة رغم إننا زمان كنا بنعمل أسماءنا عادي بشغلنا".

يسرا تتحدث عن أول عمل جمعها بإيناس الدغيدي

وتحدثت يسرا عن المخرجة إيناس الدغيدي، قائلة:« أول عمل جمعنا سويًا هو فيلم "قصر في الهواء"، وشاهدت تجربتها في أفلام مثل "عفوا أيها القانون" فهى مخرجة جريئة، وعملنا سويا بعدها في فيلم "دانتيلا" والذي جمعني بإلهام شاهين».

وأضافت:« إيناس الدغيدي كسولة ولا تريد تغيير طريقتها لكنها مميزة والجميع يخاف منها في لوكيشن التصوير».