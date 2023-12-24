صور| معبد دندرة يستضيف معرضًا لـ «أيادي مصر» للمنتجات التراثية

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأحد، معرض لمبادرة «أيادي مصر»، لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية والمقام بمعبد دندرة في الفترة من 24 ديسمبر حتى 7 يناير القادم، بمشاركة ١٤ عارضا.

رافقه النائب العمدة مبارك، والنائب مصطفى محمود والنائب محمد أحمد الجبلاو أعضاء مجلس النواب وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وأيمن هندى وكيل وزارة السياحة والآثار .

المحافظ يطلع على المنتجات

عاين المحافظ، أجنحة المعرض، مشيدًا بمستوى المنتجات المعروضة وأسعارها وجودتها، وقدم العارضون الشكر لمحافظ قنا على إتاحة الفرصة لهم للانضمام لمبادرة «أيادي مصر»، والمشاركة في المعارض التي تنظمها الدولة.

وأشار إلى أن الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى لمنصة «أيادى مصر» الالكترونية، لما لها من دور مهم في خلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات بما يسهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوي معيشة الأسر، من خلال تطويرها وتوسيع نطاقها لزيادة المنتجات المعروضة عليها وفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلى والدولى مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة، ومن ثم دعم جهود الدولة نحو القضاء على البطالة.

منتجات الفركة ــ النسيج

وجه المحافظ، بتقديم كل سبل الدعم لصغار المنتجين والعارضين، بما يساهم في توسيع أنشطتهم وزيادة فرص العمل في صناعاتهم، وكذا إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية وتطوير منتجاتهم بصورة مستمرة عن طريق الشركات المتخصصة في هذا المجال وتوفير معارض دائمة لعرض المنتجات بما يساهم في زيادة المبيعات والتصدير للخارج،

الجدير بالذكر أن محافظة قنا، قامت بتخصيص رقم وتس أب ( ‏‪01223339686‏) وايميل الكتروني ([email protected])، لسهولة تواصل أصحاب تلك المنتجات مع المحافظة وإرسال صور المنتجات لرفعها على المنصة لتسويقها وبيعها.

الخزف والفخار

و مشروع ايادي مصر يتم بالتنسيق مع (برنامج الأغذية العالمي WFP ) و( شركة أي أسواق مصر التابعة لمجموعة أي- فايننس الوطنية )، وتدير شركة E أسواق مصر خدمة إدارة وتشغيل المنصة الإلكترونية لكافة مراحلها، وهي المسؤلة عن ( تلقي طلبات المنتجات وتدبيرها وتسويقها حتي تصل للمشتري وتحصيل الثمن وإيداعه في حساب بنكي أو كارت ميزه ) عن طريق البرنامج اللوجستي وتوفير كتالوج اون لاين لمدخلات ومستلزمات الإنتاج والخدمات المعاونة، كما تقدم هذه الشركة خدمة الإقراض للمنتجين، وانواع المنتجات الممكن تسويقها على المنصة الإلكترونية هي كالآتي ( فخار- خزف- جلود- خشبية- معدنية- كروشيه- تطريز).