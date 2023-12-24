«محبة المسيح» يجمع الطوائف المسيحية فى مصر

الكنائس فى أسبوع

البابا تواضروس يزور الكاثوليكية بمناسبة عيد الميلاد

زار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الجمعة الماضية، غبطة بطريرك الكاثوليك الأنبا إبراهيم إسحق، بالمقر البطريركى فى كوبرى القبة لتقديم التهنئة القلبية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

جاءت الزيارة فى إطار حرص البابا تواضروس على تقديم التهنئة، وتضمن اللقاء كلمات روحية مؤكدة أن «حب المسيح يجمع الطوائف المسيحية».

رئيس الإنجيلية يهنئ الكاثوليك بذكرى مولد المسيح

حرص الدكتور القس أندرية زكي، رئيس الكنيسة الإنجيلية ، ورموز الطائفة، على تقديم التهنئة القلبية لنيافة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، الخميس الماضي، بالمقر البطريركي، بحضور الأنبا باخوم النائس لشئون الإيبارشية، والقمص بيشوى فوزي، والأب يونان شحاتة، والقمص جورج سليمان.

الكنيسة الأسقفية تحتفل بعيد الميلاد بالزمالك

تحتفل الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، اليوم الأحد بعيد الميلاد المجيد بمقر كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك الساعة الثامنة مساءً، وتقديم خدمة «الصم» دور كبير فى رعاية منها بدورها تجاه تابعيها من الصم فى مصر.

كانت الكنيسة الأسقفية احتفلت منذ أيام بترانيم الميلاد على أضواء الشموع والذى يأتى قبيل الكريسماس ويتضمن تقديم ترانيم باللغتين العربية والإنجليزية وقراءات الكتاب المقدس.