تكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم بمدرسة الدكتور يوسف إسماعيل بالألومنيوم

نظمت مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الإعدادية بالألومنيوم، مسابقة للحفظ القرآن الكريم لطلاب وطالبات المدرسة، تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، و متابعة الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، وإشراف إدارة المدرسة وأسرة التربية الدينية بالمدرسة، صرح بذلك الأستاذ حسين عطا منسق الإعلام والعلاقات العامة بالمدرسة.

وتكونت لجنة التحكيم من فاطمة حسن أحمد معلم أول الرياضيات "مراجع احكام التجويد"، وزينب محمد عبد العزيز معلم أول ا اللغة العربية "مراجع أحكام التجويد"، و صفاء أبو الوفا عبد الله معلم خبير لغة عربية "مشرف أسرة التربية الدينية" بالمدرسة بإشراف من مدير المدرسة و علاء الدين عبده عبد العظيم .

وأسفرت نتيجة المسابقة، عن فوز الطالب" محمد أحمد كمال" الصف الثالث الإعدادي بالمركز الأول، و الطالبة " ملك حارس " بالصف الأول الإعدادي بالمركز الثاني، و الطالبة " سلمى محمد شراقة" الصف الثالث الإعدادي، بالمركز الثالث، و الطالبة "ملك أحمد أبو المجد" الصف الثاني الإعدادي المركز الثالث مكرر.

من جانبه قال الأستاذ علاء الدين عبده عبد العظيم مدير المدرسة، أن المدرسة اعتادت علي تنظيم المسابقة بهدف رفع الوعي الديني والاهتمام بالقيم والأخلاق وتشجيعا للمنافسة على حفظ كتاب الله، مشيرا إلي أن المدرسة حددت عدد الأجزاء فيما لا يقل عن خمسة أجزاء لخوض فعاليات المسابقة، مؤكدا على أن المسابقة لاقت رواجا واهتماما كبيرا من جانب الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.

وأوضح عبد العظيم، أن المدرسة قامت بتظيم حفلا موسعا لتكريم الطلاب والطالبات الفائزين في المسابقة والحاصلين علي مراكز متقدمة في حضور إدارة المدرسة وهيئة المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور.