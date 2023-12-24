وكيل صحة الإسكندرية تحصل على الدكتوراه في طب المناطق الحارة 

في أول رسالة واقعية عن كوفيد ١٩

في أول رسالة تمت تجربتها على أرض الواقع بمستشفى العجمي أثناء بداية أول موجة لفيروس كورونا كوفيد ١٩ بمصر، حصلت د.ميرفت السيد أحمد مدير المركز الأفريقي لخدمات صحة المرأة بالإسكندرية حاليًا ووكيل مديرية الصحة بالإسكندرية سابقًا، على درجة الدكتوراة فى طب المناطق الحارة جامعة الإسكندرية وبعنوان صورة عدوى الكوفيد -١٩ والاستجابة لعلاج التوسيليزوماب فى مستشفى عزل بمصر *

بعد تحدى أكثر من 120 يومًا فى مواجهة الكوفيد وتقديم نموذج مشرف للأداء المهنى داخل مستشفى العجمى للعزل وعلاج مرضى الكورونا وأيضًا تكريمها من رئاسة الجمهورية الذى فاق التوقعات أثناء احتفالية نماذج مشرفة للمرأة المصرية 2021، تمت المناقشة بإشراف أ.د عزة جلال فرغلي أستاذ المناطق الحارة، المعهد العالى للصحة العامة، جامعة الإسكندرية وأ.د أنجى محمد الغيطاني أستاذ المناطق الحارة، المعهد العالى للصحة العامة، جامعة الإسكندرية.

وأكدت الدكتورة "ميرفت السيد"أن الدراسة التى أجريت هى تصميم دراسة كوهارت بأثر رجعى فى مستشفى العجمى للعزل وتحليل بيانات *2624* مريض كوفيد تم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (الالتهاب الرئوي المؤكد COVID-19) خلال السنة الأولى لجائحة فيروس كورونا بمصر بعد أخذ الموافقة من لجنة الأخلاقيات بجامعة الإسكندرية وتم اتباع المبادئ التوجيهية الدولية لأخلاقيات البحث خاصة الخصوصية وعدم الكشف عن أي هوية للمرضى .. وأيضا بعد فحص البحث ومراجعته من قبل المكتبة الرقمية لجامعة الإسكندرية والتسجيل ببوابة اتحاد مكتبات الجامعات المصرية.

وأشارت الباحثة الدكتورة "د.ميرفت السيد" إلى أن أهم أهداف البحث التى قامت به والتى نالت إعجاب لجنة التحكيم والمناقشة التى تكونت من السادة المشرفين و *أ.د/ على عبدالحليم حسب* (أستاذ الوبائيات، المعهد العالى للصحة العامة، جامعة الإسكندرية) و *ا.د/ عبد العزيز فاروق الديب* (استاذ الصحة العامة وطب المجتمع، جامعة طنطا) و هى وصف وبائيات فيروس كورونا و تحديد العوامل المرتبطة بخطورة الفيروس و تحديد العوامل المرتبطة بنتيجة الإصابة بالفيروس ومضاعفاته و دراسة الاستجابة لعقار التوسيليزوماب فى إحدى مستشفيات العزل بمصر وهى مستشفى العجمى، أول مستشفى عزل بالإسكندرية و ثانى مستشفى عزل لمرضى الكوفيد بمصر وايضا مدى تأثير العلاج على مختلف الأعمار كتجربة مصرية لفيروس كوفيد -19.

وأضافت أن عقار التوسيليزوماب هو أحد الأدوية التى تم توفيرها من قبل وزارة الصحة المصرية لتقديمها داخل مستشفيات العزل ومنها العجمى لعلاج مرضى الكوفيد وهو عقار مضاد لمستقبل انترلوكين 6 .. لمواجهة اخطر مراحل الفيروس وهى مرحلة عاصفة السيتوكين (cytokine Storm)

ويذكر أن الدكتورة ميرفت السيد أحمد قد حصلت على ماجستير جودة الرعاية الصحية جامعة الإسكندرية ( 2018) ،و ماجستير طب الطوارئ والإصابات كلية الطب جامعة الإسكندرية (2014)، والماجستير المهنى المصغر لإدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية ، ودورات إدارية متعددة تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية وكلية الدفاع الوطنى وأكاديمية ناصر العسكرية ورئاسة العديد من مؤتمرات المحلية والعالمية و دورات أخرى متعددة بإعداد القادة و دورات علمية بالتخصصات المختلفة.

كما أنها قادت مستشفى العجمى المخصصة للعزل لمدة 120 يومًا بشكل متواصل منذ بداية الجائحة حتى تم صدور قرار بترقيتها للعمل كوكيل لمديرية الصحة بالإسكندرية من يونيو 2020 وإلى أكتوبر 2023 لتشارك فى قيادة المنظومة الصحية بالإسكندرية فتم العمل مع عدد 5 وكلاء وزارة بمديرية الصحة بالإسكندرية متتالية، وايضا قد شغلت سابقا منصب مدير المكتب الفنى ل 3 وكلاء وزارة أخرى وايضا مدير إدارة الأمراض غير المعدية والمسئول الإعلامى والعمل بغرفة الطوارئ والأزمات بمديرية الصحة بالإسكندرية وأيضًا نائب مدير ومدير الطوارئ بمستشفى رأس التين العام.