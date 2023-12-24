وزير الزراعة المصري يبحث مع نائب حاكم مقاطعة سيتشوان الصينية التعاون

استقبل اليوم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة هو يون نائب حاكم مقاطعة سيتشوان الصينية والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات الزراعة المختلفة.

تعزيز علاقات التعاون

ورحب السيد القصير بضيف مصر، مشيرًا إلى توافق الرؤى بين القيادة السياسية في البلدين في القضايا الإقليمية والدولية، والسعي نحو تعزيز علاقات التعاون على كافة الأصعدة وفي جميع المجالات، وخاصة الزراعة.

وأكد السيد القصير أن التعاون الزراعي بين البلدين يشمل مجالات زراعة أصناف الأرز المقاوم للملوحة والجفاف، من خلال إنشاء مزرعة نموذجية لتجربة أصناف الأرز الصينية الأكثر ملائمة للظروف المصرية، والتعاون في مجال البحوث التطبيقية ونظم الري الحديث والتنمية الريفية والإقراض الزراعي، في ضوء الخبرة الكبيرة لدى مقاطعة سيتشوان الصينية في هذا المجال.

كما أشار السيد القصير إلى المشروعات التي يتم التباحث بشأنها بين الجانبين حاليا، والتي من بينها إنشاء مركز التميز لإنتاج الأرز الهجين العالي الإنتاجية والمتحمل للجفاف والملوحة، فضلا عن إقامة مركز بحثي تدريبي لمكافحة التصحر في مصر لتقديم الخبرات الصينية لمصر ودول المنطقة العربية والإفريقية.

وأكد السيد القصير ترحيبه بالتعاون مع مقاطعة سيتشوان في تلك المجالات، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التجارة البينية في تبادل السلع الزراعية وزيادة الاستثمار في القطاع الزراعي المصري.

من جانبه، أعرب السيد هو يون نائب حاكم مقاطعة سيتشوان الصينية عن سعادته بزيارة القاهرة، وتوافق رؤياه مع رؤية وزير الزراعة المصري من حيث أهمية العمل على الارتقاء بمستوى العلاقات التي تجمع البلدين، وخاصة في مجال الزراعة.

وأشار السيد هو يون إلى ما تتمتع به مقاطعة سيتشوان من نمو اقتصادي وتجاري وزراعي كبير، والذي جاء نتيجة لكونها مقاطعة زراعية كبيرة بالصين، مؤكدا على التطور الكبير الذي شهده قطاع الزراعة بالمقاطعة نظرا لاعتماد المقاطعة للتقنيات الزراعية الحديثة واهتمامها بمجال البحث العلمي من خلال جامعاتها ومعاهدها البحثية.

وفي نهاية اللقاء، أكد الطرفان على تعزيز التجارة البينية في تبادل السلع الزراعية وزيادة الاستثمار في القطاع الزراعي المصري، في ضوء جهود الحكومة المصرية لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر.