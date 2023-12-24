حملة موسعة على تجار المخدرات في 5 محافظات

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الأقصر ، مطروح ، الدقهلية ، المنوفية ، شمال سيناء) جهودهم ، حيث تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة الأقصر)، وبحوزته (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – عدد من الأقراص المخدرة – فرد محلى وطلقتان).

مديرية أمن مطروح

أسفرت الجهود عن ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة مطروح ، وبحوزته (3,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش - فرد محلى و عدد من الطلقات – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية).

ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة شربين) وبحوزته (كمية لمخدرى "الحشيش، الشابو" – كمية من الأقراص المخدرة – 4 زجاجات مواد كحولية – مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة")، وضبط (عاطلان ، لهما معلومات جنائية) وبحوزتهما (كمية من المواد المخدرة "هيروين ، بانجو ، أيس – بندقية خرطوش – فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وضبط (عاطل ، له معلومات جنائية) وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الأفيون - ميزان حساس).