الإنتاج الحربي تنظم ندوتين حول "دور مكارم الأخلاق في بناء الفرد والمجتمع"

صرّح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمى للوزارة بأنه في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بتنظيم الندوات التوعوية للعاملين والعاملات بمختلف الشركات والوحدات التابعة؛ نظمت وزارة الإنتاج الحربي ندوتين توعويتين بعنوان "دور مكارم الأخلاق في بناء الفرد والمجتمع".

أشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى أنه حضر الندوتين عدد من العاملين والعاملات الممثلين لمختلف الشركات والوحدات التابعة للوزارة، وحاضر بالندوتين الشيخ/ سامح محمد أبو خيشة والذي تحدث عن ضرورة التحلي بمكارم الأخلاق مثل (الصدق، الأمانة، الحلم، وغيرها من الأخلاق الحميدة)، مؤكدًا أن الأخلاق تلعب دورًا أساسيًا في تنمية الشعور الجماعي بالآخرين وتنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع مما يزيد من تماسك المجتمع، وأوضح "بكر" أن تنظيم الندوتين يأتي في إطار حرص وزارة الإنتاج الحربي على تنظيم ندوات توعوية تثقيفية للعاملين بالإنتاج الحربي في مختلف مجالات المعرفة بما ينعكس بالإيجاب على توسيع مداركهم وتطوير أسلوب تفكيرهم.

من جانبها أشارت السيدة/ أمل عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص إلى أن هذه الندوات تأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد وزير الدولة للإنتاج الحربي بتنمية قدرات العاملين فكرياً ونشر الوعي الثقافي لهم، وأوضحت أنه خلال الندوتين استمع فضيلة الشيخ إلى استفسارات الحاضرين بشأن موضوع الندوة وقام بالرد عليها.