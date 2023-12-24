الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سكاي نيوز: انهيار المنظومة الصحية بغزة جراء الممارسات الإسرائيلية

بوابة الوفد الإلكترونية

تعاني المنظومة الصحية في غزة المحاصر من حالة انهيار واسعة، حيث خرجت مستشفيات القطاع عن الخدمة من جراء الهجوم الإسرائيلي المتواصل منذ نحو شهرين.

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ووصف المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز المشهد الصحي بـ "المأساوي" بشمال غزة، حيث  وصل لمستويات كارثية غير مسبوقة، وفقدت المستشفيات السيطرة نتيجة تكدسها بأعداد هائلة من الجرحى ومئات الجرحى يفترشون الأرض.

ويؤكد القدرة أن الجيش الإسرائيلي لازال يتحكم في كمية ونوعية ومسار المساعدات الطبية ويحرم الشمال منها رغم محدوديتها".

حصيلة الإصابات جراء العدوان

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة  الهجوم الاسرائيلي إلى أكثر من 20 ألف مواطن، 70% من النساء والأطفال، وأكثر من 53 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وكانت الطواقم الطبية عاجزة عن معالجة كافة المرضى نتيجة توافد مئات الجرحى بعد كل مجزرة، وعدم توفر الامكانيات الطبية والسريرية و البشرية المتخصصة.

انتهاك القانون الدولي

فيما صرح المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، عبد الجليل حنجل، قبل يومين، عن وجود صعوبات بالغة في توزيع المساعدات على النازحين في غزة جراء انقطاع الاتصالات

 واستنكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، "ممارسات الجيش الاسرائيلي وانتهاكها القانون الدولي في مئات الحوادث ضد مكونات العمل الصحي و بشكل متكرر".

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