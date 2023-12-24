قرار جديد حول المتسبب في وفاة طالب دهسًا بالمقطم

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، قرارًا بتجديد حبس سائق، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتسبب في وفاة طالب بالمقطم.

قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا بمصادمة ومتوفى بدائرة القسم.

تبين أنه حال سير دراجة نارية "سارية التراخيص" قيادة (طالب - مقيم بدائرة القسم) بالطريق محل البلاغ اصطدمت بها من الخلف سيارة ولاذت بالفرار، وقد نتج عن ذلك إصابته بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ ووفاته متأثرًا بإصاباته، وبسؤال والد المتوفى أيد ما سبق واتهم قائد السيارة بالتسبب في وفاة نجله.

إيداع ربة منزل مستشفى الأمراض النفسية على ذمة اتهامها بقتل طفل بالشرقية



قررت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار شريف محمد سراج الدين؛ إيداع ربة منزل إحدى مستشفيات الصحة النفسية لمدة 45 يومًا، في واقعة اتهامها بخطف طفل وقتله، وحددت جلسة الثامن والعشرين من شهر فبراير المقبل؛ لنظر القضية لحين ورود التقرير الطبي بشأن حالة المتهمة وقت ارتكاب الجريمة.

تعود أحداث القضية لشهر سبتمبر الماضي، بإحالة نيابة جنوب الزقازيق الكلية "سكر. غ. م" 40 عامًا، ربة منزل، مقيمة بقرية خلوة الشعراوى التابعة لمركز منيا القمح، للمحاكمة الجنائية، لادانتها بقتل الطفل "مصطفى. م. الـ" البالغ من العمر عامين.

وأسند أمر الإحالة، قيام المتهمة بخطف المجنى عليه بدافع الانتقام من أسرته، وبعد أن تمكنت منه، وضعته داخل جوال بلاستيك، وأحكمت غلقه، ثم خنقته، وبعدما تأكدت من وفاته، وضعته داخل حقيبة قماشية، ثم تخلصت منه بإلقاه في مجرى مائي، وفي وقت لاحق، عثر الأهالي على جثة الطفل وتم انتشال جثمانه.

وبتقنين الإجراءات، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، جارتهم، وذلك بسبب الغيرة من والدة الطفل، وتم القبض عليها وإحالتها إلى النيابة العامة التى إحالتها محبوسة إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.







