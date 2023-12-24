ارتفاع أسعار سيارات بيستيون في مصر.. "وتتوالى الزيادات"

أعلنت شركة مصر حلوان، وكيل علامة بيستيون في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لسياراتها المتوافرة بالسوق المحلية موديل 2024، وشملت القائمة الجديدة الصادرة عن "مصر حلوان"، طرازات "b70، وt77، وt55"موديل 2024.

وفقاً لقائمة أسعار شركة مصر حلوان الجديدة، فإن جميع سيارات فاو بيستيون موديل 2024 شهدت زيادات سعرية جديدة.

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية لمتابعيها القائمة السعرية الجديدة لسيارات فاو بيستيون "b70، وt77، وt55" موديل 2024.

أسعار سيارات فاو بيستيون موديل 2024

أسعار سيارات فاو بيستيون

مواصفات فاو بيستيون B70 موديل 2024

وتعد السيارة فاو بيستيون B70 موديل 2024 هي الطراز السيدان الوحيد لسيارات فاو بيستيون في السوق المصرية، أما باقي طرارزات العلامة الصينية فتقدم suv.

وتأتي السيارة فاو بيستيون B70 موديل 2024، من "مصر حلوان أوتوموتيف" بضمان 6 سنوات أو 150 ألف كيلومتر أيهما أقرب.

زودت السيارة فاو بيستيون B70 موديل 2024 بمحرك سعة 1500 سي سي، تيربو بقوة 169 حصان، مرتبط بناقل حركة سباعي السرعات DCT ينقل القوة للعجلات الأمامية في السيارة.

تأتي السيارة فاو بيستيون B70 موديل 2024 بباقة من مواصفات الأمان يأتي في مقدمتها 6 وسائد هوائية، وفرامل ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج توازن إلكتروني ESP، ومراقبة ضغط الإطارات، ومصابيح أمامية LED، وفرامل يد كهربائية، ونظام ثبات إلكتروني، وحساسات ركن خلفية مع وجود كاميرا خلفية، ومكيف هواء، حساسات خلفية، إنذار، إيموبليزر ضد السرقة، وسنتر لوك، حزام أمان خلفي.

وجاءت السيارة فاو بيستيون B70 موديل 2024 بالعديد من التجهيزات الداخلية منها مرايا ضم، وزجاج معتم "فاميه"، وزجاج كهرباء، مرايات كهربائية، كاميرا خلفية، جنوط 18 أو 19 بوصة.

كما يتوفر بالسيارة فاو بيستيون B70 موديل 2024 بلوتوث، مدخل AUX، ومدخل USB، وطارة Multi-Function، وشاشة وسطية، وشاشة مقاس 12 بوصة، وعدادات Digital، وكشافات LED أمامية وخلفية، التحكم في الكشافات، وريموت كنترول، وكراسي كهربائية، فتحة سقف.

جدير بالذكر أن أسعار السيارات في السوق المصرية تشهد زيادات متتالية، وطالت الارتفاعات جميع الموديلات، في ظل استمرار أزمة نقص المعروض من مختلف الطرازات.