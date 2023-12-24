إطلاق برنامج هواوي كلاود للشركات الناشئة 2024 في مصر

أطلقت شركة هواوي، المتخصصة في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، برنامج "هواوي كلاود للشركات الناشئة 2024" الذي يهدف إلى تسريع نمو الشركات الناشئة في مصر، وتطوير أعمالها، حيث يوفر البرنامج للشركات الصغيرة والمتوسطة خدمات سحابية من هواوي ودعماً تقنياً وتدريباً لتطوير المواهب، إضافة إلى تزويدها بأدوات تساعدها على الابتكار ودفع نمو أعمالها.

جاء ذلك خلال قمة "هواوي كلاود للشركات الناشئة" التي أقيمت تحت شعار " إطلاق العنان لقوة الشركات الناشئة" "Huawei Cloud Startup Summit - Unleash the Power of Startups” بحضور الدكتور شيرين عبد القادر، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، المهندس أحمد القراني، رئيس قطاع ريادة الأعمال بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، سارة البرقوقي، رئيس قسم دعم الأعمال وريادة الأعمال بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، عمر رزق، شريك مؤسس ومدير عام الاستشارات بشركة انطلاق، وأية إسماعيل، شريك مؤسس ورئيس قطاع مسرعة الأعمال بشركة انطلاق، ومنة زغلول، شريك مؤسس ورئيس قطاع العلاقات العامة والشراكات بشركة انطلاق، وجوا اي، مدير تطوير النظم الإيكولوجية بشركة هواوي العالمية، إلى جانب عدد من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة ومسرعات الأعمال.

ثمنت الدكتورة شيرين عبدالقادر، رئيس معهد بحوث الالكترونيات، التعاون مع هواوي مصر وما تقدمه من خدمات حوسبة سحابية لدعم الشركات الناشئة التي يحتضنها المعهد، كما استعرضت إمكانيات المعهد التكنولوجية وتخصصاته التقنية المختلفة، بالإضافة لجهود المعهد لدعم رواد الأعمال والحاضنات التكنولوجية، والشركات الناشئة، من خلال مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد حيث أوضحت سيادتها الخدمات المختلفة التي تقدمها المدينة بهدف دعم رواد الأعمال مثل الخدمات الفنية حيث يتميز المعهد بوجود أكثر من 200 عالم متخصص وأكثر من 28 معمل مجهز بأحدث التكنولوجيات بالإضافة لبرامج الإلكترونيات المتخصصة وإقامة ورش عمل مستمرة لتنمية مهارات رواد الأعمال ولقاءات دورية مع المستثمرين هذا إلى جانب توفير مقر للشركات داخل المدينة العلمية.

قال المهندس أحمد القراني، رئيس قطاع ريادة الأعمال بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" إن الهيئة تتبنى منهجية التعاون مع مختلف الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص والتعاون مع كبرى الشركات العالمية ومنها شركة هواوي لتعزيز نمو الشركات التكنولوجية الناشئة ونقل وتبادل الخبرات والموارد اللازمة بما يساهم في نشر ثقافة ريادة الأعمال وتحفيز نموها.

أضاف أن الهيئة لها دورا رائدا في دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة حيث تلعب دورا محوريا للـتأكد من تكامل الخدمات والتعاون بين كافة أطراف المصلحة بما يساهم في إحداث طفرة نوعية في مجال الإبداع التكنولوجي ويؤدى إلى المزيد من قصص النجاح في مشهد ريادة الأعمال في مصر على المستوى المحلى والإقليمي والدولي.

كما وقعت شركة هواوي اتفاقية تعاون مع شركة "انطلاق" المتخصصة في دعم مشروعات ريادة الأعمال لتوفير الفرص أمام الشركات التكنولوجية الناشئة، من خلال برنامج مشترك يمكن الشركات الناشئة الواعدة من استخدام أحدث تقنيات هواوي مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية مجانا.

قال محمد إيهاب المدير التنفيذي لشركة انطلاق: "سعداء بالشراكة مع شركة هواوي لدعم الشركات التي بمحفظة مسرعة أعمال شركة انطلاق ،و نسعى للتعاون مع هواوي في مشروعات مختلفة في مجالات التدريب وإتاحة البيانات للنهوض بقطاع ريادة الأعمال المصري. تتكون الدفعة الأولي من شركات مسرعة أعمال انطلاق من 12 شركة تعمل بقطاعات مختلفة تساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر ٢٠٣٠. من خلال تلك الشراكة ستقوم انطلاق وهواوي بتقديم الدعم الكامل للشركات الناشئة بمحفظة انطلاق عن طريق تقديم خدمة الكلاود والدعم الفني لهم وستقوم شركة انطلاق بتقديم المحاضرات والاستشارات للشركات الناشئة التابعة لبرنامج "هواوي كلاود للشركات الناشئة".

قال لي تشاو، نائب رئيس قطاع تطوير وتنمية الشراكات والتسويق، هواوي كلاود شمال إفريقيا: "تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً محورياً في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، والمساهمة في خلق العديد من فرص العمل، لذلك تتمثل استراتيجية هواوي إلى تمكين رواد الاعمال وتعزيز قدرتهم على النمو وتوسيع نطاق أعمالهم من خلال التكنولوجيا الرقمية، وإمدادهم بالأدوات والخبرات اللازمة للنجاح في العصر الرقمي بالاعتماد على الخدمات السحابية".