زوجه مع إيقاف التنفيذ.. أم البنات تطلب الطلاق ونفقات

حياتي الزوجية قصه مأساوية لن يصدقها البعض أو سيتهمني البعض بالمبالغة في الأمر فزوجي هجرني ويرفض الانفاق علي أسرته بسبب إنجاب البنات.

أبلغ من العمر ثلاثين عاما تربيت في أسرة متوسطة الحال كرست والدتي حياتها لإسعادنا وتوفير سبل الراحة لنا بينما كان والدى يعمل ليل نهار لتوفير احتياجات أسرتنا الصغيرة، حياتي كانت هادئة عشت وسط أشقائي أجمل أيام العمر، لم أحرم يوما من شئ خاصه وأنني كنت شقيقتهم الصغرى المدلله.

تمكنت من إنهاء دراستي الجامعية بتفوق وعملت مدرسه بإحدى المدارس الخاصة حظيت باحترام زملائي بالمدرسة كما تفانيت في عملي وأصبح لي صيت بين الطلاب وزملائي.

مرت الشهور وبعد عملي بقترة طويله لاحظت محاوله أحد زملائي التقرب منى وبمرور الوقت وجدت نفسي أعجب به حتى جاء اليوم الذى اعترف لي بحبه ورغبته في الارتباط بي.

حددت له موعد مع أسرتي وبعد أول لقاء بين العائلتين تم تحديد تفاصيل الزواج تحديد موعد الخطوبه والتي تمت في حفل عائلي ضم الأهل والأصدقاء مرت الأسابيع وبدأنا في إعداد عش الزوجية وبعد عامين تم الزفاف في حفل عائلي بهيج.

انتقلت إلى بيت زوجي تملئ قلبي السعادة والفرحة فقد تزوجت من شاب طيب مثالي من أسرة طيبه وميسورة الحال مر العام الأول من زواجي في هدوء ورزقت خلاله بأبنتي الأولى لتنقلب حياتي رأسا علي عقب فزوجي يكره البنات ويبحث عن إنجاب الأولاد وبالرغم من عدم مرور عام على ابنتي اجبرني زوجي علي الإنجاب مرة أخرى حتى يحظى بالولد الذى يتمناه.

استجبت لطلبه علي مضض وأصبحت حامل للمرة الثانية ليكتشف زوجي أن الجنين بنت فتقام ثورته علي ويقوم بضربي لأول مرة منذ أن تزوجنا.

اتصلت بأسرتي والتي حضرت علي الفور وانتقلت الي بيت أسرتي خاصه بعد تعرض حياتى للخطر وبدلا من أن يحاول زوجي إصلاح الأمور بيننا الا أنه تركنى عند بيت أسرتى لتحين لحظه الولادة وانجب ابنتى الثانية وحيدة بدون زوجي أو أسرته.

ولأن الاب هو من يحق له تسجيل طفلتنا رفض كثيرا تسجيل ابنتنا حتى تدخل الأصدقاء والأقارب لديه فقام والده بتسجيل ابنتنا الثانية علي مضض.

داهمتنى الأمراض بسبب سوء حالتى النفسيه وعشت حياة قاسيه وأصبحت زوجه مع إيقاف التنفيذ قضيت ببيت اسرتى عاما كاملاً دون أن يحاول زوجى إنهاء هذة الازمه.

قرر زملائنا بالعمل التدخل ومحاوله تهدئه الأمور بيننا لكنه رفض العودة لى خوفا من أن أنجب له البنت الثالثه وعندما طالبت بالطلاق رفض أيضا وتركنى معلقه

ولم يكتفي بذلك بل رفض إرسال نفقات بناته فقررت اللجوء إلى محكمه الأسرة باكتوبر واقمت دعوى نفقه وأخرى طلاق للضرر خاصه بعد إصرار زوجى علي هجرى وبناته بدون أى ذنب

وحتى الآن ما زالت الدعوى منظورة أمام محكمه الأسرة ولم يتم الفصل فيها.

سقوط ديلر الإسكندرية بـ175 طربة حشيش

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم.. وبحوزته (175 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21,250 كيلو جرام).

بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,500,000جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية تضبط عاطل بـ خلطة حشيش اصطناعي في مطروح



رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي "وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة مطروح بمطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم.. وبحوزته (5 أكياس لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي" وزنت 5 كيلو جرام).

بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (5,000,000 جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط أباطرة الكيف في 3 محافظات

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (المنوفية، الأقصر، الدقهلية) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت الحملات، عن ضبط (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا، وبحوزته (3,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين - كمية من الأقراص المخدرة - بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – 2 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالي "متحصلات بيع المواد المخدرة").

وضبطت الأجهزة الأمنية، (عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة القرنة)، وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 2 فرد محلى وطلقتين)، وضبط (3 عاطلين – لهم معلومات جنائية)، وبحوزتهم (3 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيروين - فرد محلى وطلقتين – 2 سلاح أبيض "مطواة – سكين").

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.