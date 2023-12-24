الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

لضبط الكميات المخزنة.. الحكومة تكثف حملاتها على مفارش البصل والأراضي الزراعية

المستشار الإعلامي
المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة أحمد إبراهيم

شنت وزارة الزراعة المصرية حملات تفتيش مكثفة على مفارش البصل والأراضي الزراعية بمختلف المحافظات، بهدف ضبط الكميات المخزنة من البصل، وضمان توافرها بالأسواق بأسعار مناسبة.

 التنبيه على التجار وكبار المزارعين

وأكد المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أحمد إبراهيم، أن الهدف من الحملات هو التأكد من توفير السلعة بشكل طبيعي بالأسواق، لذلك يتم التنبيه على التجار وكبار المزارعين بضخ الكميات المخزنة في الأسواق لمدة أسبوع.

وأوضح إبراهيم أنه في حالة عدم الالتزام بالتنبيه، سيتم تحرير محضر ضد المخالف، وتحويله للنيابة العامة، وتوقيع عقوبات عليه، بالسجن أو بالغرامة.

وضبطت اللجنة المشكلة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أكثر من 150 ألف طن بصل في محافظة الجيزة، تم تخزينها على مساحة 138 فدان. وتم ضخ 25% من البصل المضبوط في الأسواق بحضور جهاز حماية المستهلك.

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وقال رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية والبساتين بوزارة الزراعة، محمود عطا، إن الوزارة نجحت في ضبط كميات كبيرة من البصل خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الأسعار ستواصل انخفاضها الفترة المقبلة.

وأضاف عطا أن الوزارة نظمت حملات لرفع وعي المزارعين، وسترتفع المساحات المزروعة خلال الموسم الجديد إلى 300 ألف فدان، بدلا من 250 ألف حاليًا.

وفيما انخفض سعر البصل اليوم بالأسواق إلى 20 جنيها، استبعد عطا وصوله لأقل من 10 جنيهات، قائلا إنه "صعب في الوقت الحالي، لكننا نعمل على ضبط المحتكرين، ورفع حملات الوعي لدى المزارعين، وتسهيل كافة الإجراءات لهم لزراعة المحصول".

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وتمكنت اللجان التي تشكلت من الزراعة وحماية المستهلك ومباحث التموين، من مصادرة 200 ألف طن بصل في عدة محافظات.

ونتج عن هذه الجهود تراجع أسعار البصل في الأسواق المحلية إلى 15 جنيهًا بدلًا من 40 جنيهًا، وتمكنت الحكومة من ضبط كميات كبيرة من البصل المخزنة.

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