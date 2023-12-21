20 جنيها للكيلو .. أسعار البصل بمنافذ زراعة الغربية

أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية اليوم الخميس عن بيع البصل بأسعار مخفضة تصل إلي ٢٠جنيه للكيلو وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة بالغربية تحت رعاية الدكتور خالد ابوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية.

وأوضح " ابوشادى " بأن المرحلة الحالية تتطلب التعاون بين مديرية الزراعة والتموين والطب البيطري وكافة الفئات والقطاعات لدعم وتوفير كافة المواد والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة ،

حيث تم اليوم توفير الدفعة الأولي من البصل وبيعها ( بمنافذ مديرية الزراعة بالغربية).

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تخفيف الأعباء على المواطن البسيط من خلال التعاون مع كافة أجهزة الدولة والتجار وجمعيات التجار المستوردين والمصدرين ، و العمل على خفض الأسعار ، ومن أجل إشعار المواطن بانخفاض حقيقي في أسعار السلع الأساسية ، وتزامناً مع انطلاق مبادرة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن

