مستشار رئيس فلسطين عن قرار مجلس الأمن: الدول أصبحت أضحوكة بيد أمريكا

انفعل الدكتور محمود الهباش، مستشار رئيس فلسطين، على الهواء بسبب قرار مجلس الأمن الأخير المتعلق بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد: “ مجلس الأمن وصل إلى مستوى من التفاهة والاستخفاف بسبب الولايات المتحدة الأمريكية، وانعقد من أجل إصدار قرار متعلق بمرور مساعدات إنسانية لقطاع غزة”.

وتابع: "بأي منطق يتصرف المجتمع الدول أو تقبل الدول التي تحترم نفسها أن تصبح ألعوبة وأضحوكة في يد الإدارة الأمريكية"، مضيفًا: "مجلس الأمن المطالب بحفظ الأمن والسلم وأعلى هيئة دولية في العالم يجتمع ليصدر قرارا يتعلق بمرور شاحنات من المساعدات والأغذية، بأي منطق يتصرف؟! وكيف تقبل الدول الكبرى والصغرى وكيف نقبل نحن كعرب ومسلمين أن نصبح بهذا الشكل أمام أمريكا".

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصرف بعنجهية واستخفاف وتدير ظهرها للقانون الدولي، فقد كان مطلوبا من المجتمع الدولي أن يلزم الإدارة الأمريكية بوصول المساعدات، لكن العدالة الدولية عرجاء والقانون الدولي أصبح ألعوبة في يد الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

اليوم الـ79 للعدوان الصهيوني على غزة

أعلنت مصادر طبية وصحفية بقطاع غزة عن استشهاد وإصابة العشرات، غالبيتهم من الأطفال والنساء، اليوم الأحد، جراء استمرار قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، في اليوم الـ79 من العدوان المستمر على القطاع.

وبحسب ما نقلته وكالة انباء الشرق الأوسط، فإن قوات الاحتلال استهدفت بطائراتها الحربية، وقذائف مدفعيتها المنازل في بلدة جباليا، مضيفة أن قوات الاحتلال اقتحمت مدرسة الرافعي واعتقلت عددًا من الشبان، وأخرجت النساء بقوة السلاح، وسط إطلاق نار بشكل كثيف.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية، أطلقت عشرات القنابل الدخانية والفسفورية على جباليا، ومنطقة الجرن، تزامنا مع محاولة تقدم قواتها الراجلة إلى وسط جباليا.

وأشارت إلى أن عشرات الشهداء والجرحى ملقون في شوارع البلد، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول لهم لتقديم العلاج للجرحى، ونقل الشهداء لدفنهم.

ووسط قطاع غزة، كثفت مدفعية الاحتلال قصفها لمناطق واسعة شرق المحافظة الوسطى، كما أطلقت طائرات الاحتلال المروحية النار شرق دير البلح.

وأفادت المصادر، بانتشال جثث 40 شهيدًا وعشرات الإصابات في قصف إسرائيلي على منازل بالمنطقة الوسطى من قطاع غزة منذ مساء أمس.