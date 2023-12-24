قبل العام الجديد.. أصل تسمية الشهور الميلادية

أيام قليلة وينتهي عام 2023 بكل أحداثه، ونستقبل العام الجديد 2024م، حيث يرتبط اسم التاريخ الميلادي بميلاد سيدنا عيسى عليه السلام، إذ استخدم هذا التاريخ أحد الرهبان النصارى منذ قديم الأزل.

وقد أعلن البابا غريغوريوس الثالث عشر أسماء التقويم الميلادي لتكون الجريجوري أو الغربي، باعتباره أحد الإصلاحات التي حدثت للتقويم.

ولكن في القرن السادس نادى راهب رومانى يدعى" ديونيسيوس أكسيجونوس" بأن يكون ميلاد السيد المسيح هو بداية التقويم بدلًا من التقويم الرومانى الذى بدأ بتأسيس مدينة روما، ونجح فى دعوته، فبدأ العالم المسيحي منذ سنة 532 ميلادية يستخدم التقويم الميلادي.

كما يعود الأصل في تسمية الشهور الميلادية التي تتكون منها السنة لتمجيد التاريخ الشمسي، لاثني عشر إلهًا مزعومًا من آلهة الرومان الأسطورية، كما تعود إلى تمجيد قائدين من قادة الرومان، هما يوليوس قيصر وأغسطس، وأصبحت تقويمًا ميلاديًا تعمل به جميع دول العالم مع اختلاف أسماء الشهور.

وجاءت تسمية الشهور كالآتي:

يناير

سُمي هذا الشهر نسبة إلى إله البوابات والبدايات الزمنية عند الرومان واليونان، حيث إنه مشتق من الاسم اللاتيني يناريوس، وهو اسم الإله الرومى يانوس، إله الشمس وحارس أبواب السماء، ويمثل له بتمثال ذي وجهين، وجه على الجبهة، وآخر على ظهر رأسه في إشارة للبداية والنهاية.

فبراير

وقد سُمي فبراير بهذا الاسم نسبة إلى"فيبرووس"، وجاء في وقت من السنة تنظم فيه الإمبراطورية الرومانية حفلات التنقية والتطهير.

مارس

سٌمي بهذا الاسم نسبة إلى الإله ماريتيوس، إله الحرب عند الرومان، ويقال أنه يجلب الحظ في الحروب وكانوا يبدأون به السنة الشمسية.

أبريل

اشتق هذا الاسم من كلمة أفريل التي تعني التفتح لمظاهر الربيع التي تظهر في هذا الشهر، نسبة إلى آلهة الحب، الجمال، الإنجاب، التي تفتح فيه أبواب السماء لتسطع الشمس بعد غيابها في الشتاء.

مايو

كان يسمى هذا الشهر باسم "مايوس"، نسبة للإلهة مايستا، وهي ترمز لدى الرومان للشرف والمهابة، وعند البعض للنضج والخصب والتبجيل.

يونيو

سُمي هذا الاسم بذلك نسبة إلى الإلهة الكبيرة عند الرومان "جونو" ويقال إنها زوجة جوبتر.

يوليو

سُمي هذا الشهر بذلك نسبة للزعيم الروماني يوليوس قيصر، وقبل كان اسمه "كوينتيليس" ومعناه الشهر الخامس في التقويم الأول، حيث تم تسميته لأنه الشهر الذي ولد فيه يوليوس.

أغسطس

كان هذا الشهر يسمى "سيكستيليس"، نسبة إلى ترتيبه السادس قديمًا، ثم تغييره إلى أغسطس، نسبة للإمبراطور الذي حول روما من جمهورية لإمبراطورية، وهو "جايوس أوكتافيوس"، وأصبح هو أول إمبراطور روماني عام 27 قبل الميلاد.

سبتمبر

سُمي بذلك نسبة إلى رقم سبعة باللاتينية، ويعتبر ذلك ترتيبه القديم في التقويم الروماني.

أكتوبر

سُمي هذا الشهر بأكتوبر نسبة إلى رقم ثمانية باللاتينية، حيث كان ترتيبه كذلك في التقويم الروماني القديم.

نوفمبر

سُمي بذلك نسبة إلى الرقم تسعة باللاتينية، وهو ترتيبه كذلك في التقويم الروماني القديم.

ديسمبر

سُمي هذا الشهر بذلك نسبة إلى الرقم عشرة باللاتينية، وهو ترتيبه كذلك عند الرومان، حيث إنه آخر شهر في السنة.