ضبط مقاول بـ25 فرش حشيش بقصد الاتجار في أسيوط

نجحت مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن أسيوط، برئاسة المقدم أحمد تاج، رئيس المباحث، وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى والأمن العام، فى ضبط المدعو “ح. غ”، 37 عامًا، مقاول بأسيوط الجديدة بعدد 25 فرش من الحشيش المخدر، بقصد الاتجار، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

كان اللواء وائل نصار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من اللواء توفيق جاد، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط مقاول بأسيوط الجديدة بكمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وذالك بقصد الاتجار.

وحرر محضر بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة لاستكمال التحقيقات اللازمة.