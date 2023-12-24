الأحد 24 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مسئولو الإسكان في جولة تفقدية بمدينة الشيخ زايد لمتابعة المشروعات الجارية 

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

قام المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمدينة الشيخ زايد، لمتابعة المشروعات الجارية، يرافقه مسئولو الهيئة، والمهندس أحمد محمد عبدالرازق، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز، والمشروعات.

وتفقد مسئولو الإسكان، أعمال تنسيق الموقع، والطرق، بكمبوند جنة ٢ بمنطقة توسعات المدينة، المضافة بالقرار الجمهوري رقم ٢٣٠ لسنة 2017، للوقوف على نسب الإنجاز بالأعمال الجاري تنفيذها بالمنطقة.

وخلال الجولة، أشاد مسئولو الإسكان بمستوى التنفيذ، ونسب الإنجاز، حيث أكد رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه تم التشديد على الشركات العاملة بالمشروع، لتكثيف العمل وزيادة نسبة الإنجاز.

ثم توجه مسئولو الوزارة، إلى جولة تفقدية بعددٍ من أحياء المدينة، لمتابعة أعمال الزراعة، والنظافة، ورفع كفاءة الطرق.

واختتم مسئولو الإسكان، الجولة التفقدية، بالمرور على الأعمال الجارية بمنطقة امتداد المدينة بالقرار الجمهوري رقم ٧٧ لسنة 2017، حيث تفقدوا أعمال المرافق الجارية بالمنطقة، والتي تشمل خط المياه الرئيسي قطر 1200 مم المغذي لمنطقة التوسعات لتغذية مشروع جنة 3 وبعض المشروعات الاستثمارية بتكلفة تعاقدية 185 مليون جنيه، حيث قامت الشركة المنفذة بتنفيذ شبكة المواسير بالقرب من مشروع جنة (3) بالمنطقة، وجارٍ استكمال تنفيذ الأعمال.

ووجه المهندس عبدالمطلب ممدوح، مسئولي جميع الشركات العاملة بالموقع، بضرورة تكثيف الأعمال على مدار الساعة، لسرعة الانتهاء من أعمال توصيل المرافق للامتداد في موعد أقصاه 6 أشهر.

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