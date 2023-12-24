بدء احتفالات مولد السيدة نفيسة.. والليلة الختامية 27 ديسمبر

يستعد محبي آل البيت، لشعائر مولد السيدة نفيسة، رضي الله عنها، في الفترة من 20 إلى 27 ديسمبر 2023، وذلك في الساحة الخارجية أمام الباب الرئيسي للمسجد الشهير.

ووفقًا لشيخ مشايخ الطرق الصوفية، الشيخ أحمد عبدالهادي القصبي، فقد وافقت الجهات الأمنية على إقامة مولد السيدة نفيسة، خلال الشهر الجاري.

كما أعلن شيخ عموم الرفاعية، الشيخ طارق يس الرفاعي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، أن موعد ختام مولد السيدة نفيسة سيكون في 27 ديسمبر 2023، وهو موعد الليلة الختامية للمولد، على أن يكون مولد سيدي علي زين العابدين، في يوم 6 يناير من عام 2024 الجديد.

وقام الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بزيارة لمسجد السيدة نفيسة بعد إتمام عمليات تطوير وتجديد المسجد، وأكد على أهمية الحفاظ على المساجد التاريخية والمعالم التراثية كجزء لا يتجزأ من الهوية المصرية والحضارة الإنسانية. وولدت السيدة نفيسة في مدينة مكة المكرمة عام 145 هجرية، حيث نشأت في بيئة مليئة بالعلم والتقوى، كما انها تأثرت بوسط يضم العلماء والعبّاد والزهّاد، وتعلمت القرآن وحفظته، ودرست علم الحديث والفقه، وتمرست فيه بعمق.



