بدء احتفالية المولد النبوي في مسجد آل البيت بمدينة الخيالة بتلاوة القرآن الكريم

بدأت احتفالية المولد النبوي الشريف في مسجد آل البيت بمدينة الخيالة في البساتين بتلاوة القرآن الكريم من الشيخ عبدالله محمد طاهر.

أقام مسجد آل البيت بمدينة الخيالة بالبساتين، احتفالية كبرى مساء اليوم الثلاثاء، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وجاءت الاحتفالية تحت رعاية الشيخ محمد مرسي عناني الحفني، مدير إدارة اوقاف البساتين، وبحضور كلاً من الشيخ عبد الله طاهر قارئً، والشيخ علي عبد المنعم عيد، محاضرا والشيخ محمد مرسي عناني محاضراً.

وشارك في الاحتفالية الموهبة الشابة في قرأة القرأن الكريم عبد الله نور الدين، والموهبة الشابة في الأبتهال وفي مديح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرازق جمعة.

وحرص عدد كبير من أهالي منطقة البساتين، وخاصة مدينة الخيالة، على المشاركة في الاحتفالية التي أقامها مسجد آل البيت بمناسبة المولد النبوي الشريف.