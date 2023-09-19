عاجل
أحمد موسى يكشف موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة (فيديو)
الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بدء احتفالية المولد النبوي في مسجد آل البيت بمدينة الخيالة بتلاوة القرآن الكريم

احتفالية المولد النبوي
احتفالية المولد النبوي بمسجد آل البيت

بدأت احتفالية المولد النبوي الشريف في مسجد آل البيت بمدينة الخيالة في البساتين بتلاوة القرآن الكريم من الشيخ عبدالله محمد طاهر.

أقام مسجد آل البيت بمدينة الخيالة بالبساتين، احتفالية كبرى مساء اليوم الثلاثاء، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وجاءت الاحتفالية تحت رعاية الشيخ محمد مرسي عناني الحفني، مدير إدارة اوقاف البساتين، وبحضور كلاً من الشيخ عبد الله طاهر قارئً، والشيخ علي عبد المنعم عيد، محاضرا والشيخ محمد مرسي عناني محاضراً.

وشارك في الاحتفالية الموهبة الشابة في قرأة القرأن الكريم عبد الله نور الدين، والموهبة الشابة في الأبتهال وفي مديح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرازق جمعة.

وحرص عدد كبير من أهالي منطقة البساتين، وخاصة مدينة الخيالة، على المشاركة في الاحتفالية التي أقامها مسجد آل البيت بمناسبة المولد النبوي الشريف.

مواد متعلقة

أمسية دينية بمسجد آل البيت في مدينة الخيالة بالبساتين احتفالًا بالمولد النبوي

موعد انتهاء تنسيق الدبلومات الفنية 2023

موعد تطبيق صرف الزيادة الجديدة لمعاش تكافل وكرامة

تكلفتها 3.7 مليار جنيه.. معلومات عن جامعة بني سويف الأهلية

احسب هتقبض كام بعد قرار الرئيس السيسي بزيادة علاوة غلاء المعيشة

المستندات المطلوبة لطلب الإعفاء من رسوم العلاج الطبيعي لذوي الهمم

اعرف كليتك.. رابط الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

أبرزها المرحاض.. أغرب 5 مطاعم في العالم
الجريدة الورقية