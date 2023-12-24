حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 50 حملة تفتيشية موسعة على 434 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط نصف طن رنجة بها تغير في الخواص الطبيعية ويشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، 6750 عبوة عصير غير مطابق للمواصفات القياسية، نصف طن سوداني مجهول المصدر، 140 كجم طحينة يشتبه في صلاحيتها للاستلاك الآدمي.

وبناء على قرار النيابة، تم إعدام كمية من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي (20 طن مخلل، 250 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية)، كما تم تنفيذ 15 قرار نيابة.

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 203 محضرًا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 19 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 121 منشأة غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، تلا، منوف، الباجور، الشهداء، قويسنا، السادات، أشمون)، وتم ضبط كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، ( اندومي، سحلب، كيك، شوكولاتة، منتجات غذائية أخرى) وتم إعدام جميع المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 30 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (السرو، ميت أبو غالب، الروضة، دمياط، كفر سعد، فاراسكور) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 325 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (ملبن، مخبوزات، فول، عصائر، بهارات، دهون لحوم)، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة، كما تم سحب عينات من الأغذية المشتبه في صلاحيتها.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم حملات تفتيشية مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (جهاز حماية المستلك، مديرية التموين، مديرية الطب البيطري) حيث تم المرور على 27 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 6829 كجم منتجات غذائية مجهولة المصدر ويشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 400 كجم ورق تغليف شوكولاتة تحمل علامات تجارية بأحد مخازن الأغذية، يقوم مالك المخزن ببيعها لمن يرغب في الشراء.

كما أسفرت تلك الحملات عن تحرير 17 محضر عدم وجود شهادات صحية، وإعدام 1120كجم مكسرات وتوابل منتهية الصلاحية، وعدد 100 عبوة منتج غزل بنات مجهول المصدر ويحتوي على ألوان صناعية غير مصرح باستخدامها، وتم تحرير المحاضر اللازمة وعرضها على جهات التحقيق.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 15 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 51 منشأة غذائية بنطاق مراكز (الزقازيق، ديرب نجم، أبو كبير، بلبيس)، أسفرت عن إعدام 7 طن و485 كجم من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (منتجات ألبان).

كما تم إعادة المرور على 5 منشآت غذائية سبق إمهالها فترة لتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التحقق من استجابة تلك المنشآت.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بشن 7 حملات على 67 منشأة غذائية وسياحية أسفرت عن ضبط وتحرير 5 محاضر إعدام لإجمالي 55 كجم منتجات غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر (لحوم ومصنعاتها، مأكولات بحرية، منتجات ألبان)، وتم أخذ 3 تعهدات تصحيح إجراءات لمنشآت غذائية.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ حملة مشتركة مع بعض الجهات الرقابية الأخرى (جهاز حماية المستهلك، التموين، مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري) حيث تم المرور على 4 منشأت، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 20 طن مخلل مجهول المصدر، وتم تحرير محاضر بالكميات المضبوطة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمدينة بدر بشن حملات مختلفة على عدد 62 منشأة غذائية أسفرت عن ضبط 500 كجم مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر (عصائر، شوكولاتة، منتجات ألبان، مشروبات غازية)، وتم إعدام جميع تلك المنتجات في حضور لجنة من مفتشي هيئة سلامة الغذاء.

كما تم تحرير 20 محضر ما بين عدم توافر شهادات صحية، عدم تطبيق اشتراطات صحية، والتنبيه على المنشآت الغذائية بضرورة الإلتزام.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 17 حملة على عدد 46 منشأة غذائية في نطاق مراكز (طهطا، سوهاج، المراغة)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وإعدام 70 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية (معلبات، عصائر، مقرمشات)، وتم تحرير 2 محضر جنح.

كما قام الفرع بشن حملة مكبرة مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وتم ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية ( عصائر سريعة التحضير، مقرمشات)، وتحرير محضر جنح و 2 محضر عدم وجود شهادات صحية.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنيا 7 حملات تفتيشية، حيث تم المرور على 31 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وأخذ تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة للتسجيل واستكمال إجراءات الترخيص وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط 32 حملة على 32 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية، وتم تحرير محاضر إعدام لتلك المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وشن فرع سلامة الغذاء بجنوب سيناء 2 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 6 منشآت غذائية، أسفرت عن إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم أخذ تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة للتسجيل وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.