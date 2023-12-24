الأرصاد: تحسن حالة الطقس بعد تقلبات جوية استمرت يومين

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة العامة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، مؤكدة أن الأجواء ستتحسن اليوم مع انخفاض سرعات الرياح.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، إنّ درجات الحرارة انخفضت بشكل ملحوظ الأيام الماضية، فضلًا عن نشاط الرياح في بعض المناطق، ما تسبب في تقلبات جوية استمرت أمس وأول أمس.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة العامة الأرصاد الجوية، أنّ سرعات الرياح تقل اليوم في معظم محافظات الجمهورية، وتكون موجودة في بعض المناطق من السواحل الشمالية، لافتة إلى أنّها لن تؤثر في أي إحساس بالبرودة بشكل كبير، فسرعات الرياح لا تتجاوز 35 كيلومترا في الساعة، ما يعطينا إحساس بالاستقرار في معظم محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة ستبدأ في الارتفاع الطفيف نهارا، ودرجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم يُتوقع أن تكون 22 درجة مئوية خلال فترة النهار، وهناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، وبالتالي فإنّ الأجواء شتوية ودافئة ومستقرة تمامًا خلال فترة النهار في معظم محافظات الجمهورية.

الأرصاد: عاصفة بيروت لن تؤثر على مصر

ولفتت إلى أن العاصفة التي ضربت بيروت هي نتيجة لمنخفض جوي أثر على المنطقة العربية، مؤكدة أنه لم يؤثر على مصر بشكل كبير فكانت الأمطار أقل، إذ سقطت أمطار متوسطة على الإسكندرية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعًا طفيفًا بمعدل درجتين، حيث ستسجل العظمى غدًا 22 درجة مئوية، وستشهد الأحوال الجوية طقسًا دافئًا في النهار.

وأكدت أن فترات الليل ستشهد انخفاضًا في قيم درجات الحرارة وستكون ما بين 13 و14 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن أغلب الشهور الثلاثة المقبلين سيكون هناك انخفاض في قيم درجات الحرارة، لافتة إلى أن المناطق الساحلية ستشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة لن تؤثر على الأنشطة اليومية.