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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024

صرف المعاش
صرف المعاش

 موعد صرف معاشات يناير 2024.. يترقب ملايين المصريين الموعد الرسمي لصرف معاشات يناير 2024 بالزيادة الجديدة، حيث يبدأ صرف المعاشات من يوم 1 يناير 2024 ويستمر لمدة 6 أيام.

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أماكن صرف معاشات شهر يناير 2024

 يمكن صرف معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة، من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM، والمحافظ الإلكترونية، ومن منافذ البريد المصري ومنافذ شركة فوري.

 

جدول صرف معاشات شهر يناير 2024

الفئة أقل من ألف جنيه يتم الصرف خلال يومي الإثنين والثلاثاء 1 و2 يناير 2024.

الفئة أقل من ألفي جنيه  يتم الصرف خلال يومي الأربعاء والخميس 3 و4 يناير 2024.

الفئة أقل من 3 آلاف جنيه  يتم الصرف خلال يومي السبت والإثنين 6 و8 يناير 2024.

الفئة الأكثر من 3 آلاف جنيه  يتم الصرف خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 9 و10 ويناير 2024.

 

 الحد الأدنى للمعاشات:

 جدير بالذكر، يرتفع الحد الأدنى للمعاشات، من شهر يناير المقبل ليكون 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيهات، كما يزداد الحد الأقصى للمعاشات، ليكون 10 آلاف جنيه، بدلًا من 8720 جنيهًا.

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