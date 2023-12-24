نوة الفيضة تضرب الإسكندرية وتسبب خسائر فادحة في العقارات

ضربت نوة الفيضة الصغرى، محافظة الإسكندرية لليوم الثالث على التوالى فى أول أيام فصل الشتاء واسفرت النوة عن سقوط امطار غزيرة يصاحبها انخفاض شديد فى درجة الحرارة تصل لحد الصقيع .

تعد نوة "الفيضة الصغرى" وهي واحدة من النوات الشديدة الممطرة التي تضرب المدينة سنويا في النصف الثاني من شهر ديسمبر.، سميت "الفيضة" لأن خلالها البحر يفيض وترتفع خلاله الأمواج، وكلمة "الفيض" في معجم اللغة العربية تعني زاد وسال.

وتستمر النوة لمدة 5 أيام تكون مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة ورياح شمالية وارتفاع أمواج قد تصل إلى 3 أمتار واضطراب نسبي في الملاحة البحرية.

وفي هذا الإطار ترفع الأجهزة التنفيذية المحافظة حالة الطواريء والاستعداد القصوى للتعامل مع النوة وتبعاتها كما يجرى نشر سيارات ومعدات الصرف الصحي بمختلف أنحاء المدينة لتتمركز بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها.

ومن المتوقع وفقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن تشهد الاسكندرية نشاطًا للرياح الجنوبية الغربية تصل سرعتها إلى 42 كيلومتر بالساعة تكون مثيرة للرمال والأتربة، وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط يتراوح بين 2 و3 أمتار، واعتبارا من فترة الظهر تسقط أمطار متوسطة الشدة على فترات متقطعة.

كانت قد تسببت " الفيضة " سقوط أجزاء من عقار قديم بمنطقة الجمرك، وتصدع آخر مأهول بالسكان، كل منهما مكون من 4 طوابق، وذلك دون حدوث أي إصابات بشرية .كما تسببت فى انهيار شرفة عقار قديم بمنطقة سيدي بشر، بحي المنتزه أول وسقوط شجرة باحد الاحياء .

تلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول، بلاغًا من الأهالي يفيد سقوط أجزاء من شرفة العقار، رقم 584 بكورنيش الإسكندرية، وعلى الفور انتقل مسئولي الحي ووحدة الإزالة إلى موقع البلاغ.،وتبين من الفحص والمعاينة سقوط أجزاء من شرفة شقة سكنية بالعقار المشار إليه، دون حدوث إصابات، وجرى وضع حواجز بمحيط العقار حفاظًا على سلامة المواطنين والسيارات.وفي سياق متصل، أزل الحي حوائط مخالفة بمحل بشارع خالد بن الوليد بمنطقة سيدي بشر، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط أجزاء من العقار رقم 2 سيدي خضر الطعان، وانتقل مسئولو الحي ووحدة الإزالة على الفور إلى موقع العقار المشار إليه. وتبين من الفحص أن العقار مكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية، وصادر له قرار برقم 44 لسنة 2022 بالهدم الجزئي للطابق الرابع، وترميم من الأرضي حتى الدور الثالث، وسقوط جزء من شرفة الطابق الرابع دون إصابات.

في سياق متصل، تعرض العقار رقم 6 شارع سيدي خضر الطعان لتصدعات وشروخ بالجدران، دون سقوط أي أجزاء منه أو تسبب ذلك في حدوث أي إصابات.

وأوضحت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك، أن العقار عبارة عن أرضي و4 طوابق، أسقف خشبية وحوائط حاملة، وصادر له قرار هدم رقم 62 لسنة 2017 لم ينفذ.،وأشارت رئيس حي الجمرك إلى أنه جرى عمل تقرير بقسم شرطة اللبان ومحضر إخلاء للسكان والتنبيه على مالك العقار بتنفيذ قرار الهدم.

وفى ذات السياق، شهد طريق الكورنيش بمنطقة سيدى بشر، انهيار شرفة عقار قديم بسبب الأمطار فيما وضع حى المنتزه أول الحواجز الحديدية حول العقار لحماية المارة.كما شهدت منطقة محطة الرمل تسببت الرياح الشديدة والأمطار في سقوط شجرة بشارع الغرفة التجارية دون حدوث خسائر.

من جانبه، قال اللواء محمد سحلول رئيس حي المنتزه أول، إنه تم رفع عمود الإنارة وعزل الكهرباء، مشيرًا إلى انتشار سيارات الصرف الصحي لرفع تجمعات مياه الأمطار.

في سياق متصل، أعلنت سلطات هيئة ميناء الإسكندرية البحرى انتظام حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بميناءي الإسكندرية والدخيلة بصورة طبيعية، نظرا لوجود ارتفاعات أمواج البحر في المعدلات الطبيعية حتى الآن.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إنه قد تم رصد سقوط امطار غزيرة في أحياء المنتزه أول والمنتزه ثان وشرق والجمرك، إلا أنه يجري التعامل معها بشكل لحظي.

وأضاف اللواء نافع أنه قد تم نشر 186 سيارة ومعدة من أجل التعامل مع حالة طقس الإسكندرية خلال تلك الأيام الممطرة، مؤكدا أن المتابعة مستمرة على مدار الساعة، ضمن إعلان حالة الطوارئ.

شدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارى والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديرى العموم فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتاكد من عدم وجود اى مشاكل بالشبكات واتخاذ اللازم فورا حيال وجود اى شكاوى .

اكد على التنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات المحافظة وجميع الاجهزة التنفيذية .