الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

شاهد.. رامي جمال يتصدر التريند بعد ساعات قليلة من طرحه أغنية "أهي مشيت"

أغنية أهي مشيت
أغنية أهي مشيت

تصدر الفنان رامي جمال قائمة تريند موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وذلك بعد إطلاقه أغنيته الجديدة بساعات قليلة والتي تحمل  عنوان "أهي مشيت" على طريقة الـ"ديو" بالتعاون مع المطرب أحمد فريد.

تفاصيل أغنية "أهي مشيت"

واحتلت أغنية "أهي مشيت" لرامي جمال وأحمد فريد المركز الـ 12 لقائمة تريند موقع "يوتيوب" بعد ساعات قليلة من طرحها اليوم السبت وتعاون رامي جمال وأحمد فريد في أغنية "أهي مشيت" مع كل من الشاعر الغنائي جمال الخولي والموزع الموسيقي زاك، والأغنية من ألحان رامي جمال.

آخر أعمال رامي جمال

وطرح النجم رامي جمال الفترة الماضية أغنيته الجديدة بعنوان "جيت متأخر" والتي حقق بها نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات عالية متصدرًا ترند موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب لفترة طويلة بعد ردود أفعال قوية من جمهوره حول الأغنية.

وتعاون رامي جمال في أغنية "جيت متأخر" مع كل من الشاعر الغنائي محمد مصطفى ملك والملحن محمود أنور، والموزع الموسيقي محمد ياسر، ومهندس الصوت محمد مجدي، وعازف الجيتار مصطفى نصر، وعازف بيز جيتار: بيباوي.

أغنية أهي مشيت 
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