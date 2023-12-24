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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

هنا الزاهد تنضم لقائمة أبطال مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل

هنا الزاهد
هنا الزاهد

تعاونت الفنانة هنا الزاهد، فى مسلسل جديد مكون من 15 حلقة، إخراج الليث حجو وإنتاج محمد السعدي، لذلك انضمت لقائمة أبطال مسلسلات رمضان 2024.

أحدث أعمال هنا الزاهد

ومن جهة أخرى، انتهت هنا مؤخرًا من تصوير مسلسل إقامة جبرية، تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ويعرض في 10 حلقات، ويشارك في العمل كل من صابرين، محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، وعايدة رياض.

وعلى مستوى السينما تنتظر هنا الزاهد خلال الفترة المقبلة طرح فيلم بضع ساعات في يوم ما، تأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم مي عمر، أحمد السعدني، هشام ماجد، خالد أنور، أسماء جلال.

هنا الزاهد

آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد في الدراما

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد هو مسلسل سيب وأنا أسيب، الذي تصدر تريند منصة شاهد وقت عرضه، وشارك فيه أحمد السعدني، محمد جمعة، محمود البزاوي، عارفة عبدالرسول، آية سماحة، دنيا سامي، أحمد سلطان، يارا جبران، فاطمة الكاشف، ساندي علي، فيما ظهرت هنادي مهنا وانتصار واللبناني كارلوس عازار ضيوف شرف بالعمل، ومن تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان، وتدور أحداثه حول إبراهيم وزوجته التي تسعي للشهرة فتهرب يوم زفافهم وتعود مرة آخر بعد أن تصبح فاشونيستا مشهورة.

وتظهر الفنانة هنا الزاهد، بشخصية مدوّنة موضة وأزياء وناشطة على السوشيال ميديا، تجد نفسها مضطرة للعودة سريعًا إلى مسقط رأسها الإسكندرية مع الفنان الذي ارتبطت به، وتحاول تغطية الأكاذيب التي أخبرته بها، وذلك ضمن الكوميديا الاجتماعية الرومانسية.

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