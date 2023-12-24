فوائد زيت اللافندر للجسم| يعزز المناعة ويعالج الإكتئاب

يُعرف اللافندر باستخدامه بشكل شائع في العطور والشامبو، كما يساعد في تنقية البشرة، بالإضافة لرائحته المميزة والتي لا تقاوم، لذلك يضاف القليل من زيت اللافندر ضمن بعض الزيوت العطرية الآخرى لصنع عطر ذو رائحة جذابة، وبجانب ذلك، يحتوي على العديد من الفوائد الصحية والطبية والجمالية، تعرفي إليها في السطور التالية.





فوائد اللافندر على صحة الجسم

يعزز المناعة ويساعد في مشكلات الجهاز التنفسي التحسسي

يحتوي اللافندر على خصائص مضادة للالتهابات ومعززة للمناعة، كما أظهرت دراسة أُجريت على الفئران أن استنشاق زيت اللافندر الأساسي قلل من تنشيط الجزيئيات الالتهابية، ويشير هذا إلى أن زيت اللافندر الأساسي في شاي اللافندر قد يكون مفيداً في علاج مشاكل الجهاز التنفسي التحسسية مثل الربو القصبي.

يساعد في علاج القلق والاكتئاب

يعد اللافندر من النباتات الشائعة التي تستخدم للعلاج بالروائح بفضل خصائصه المهدئة، وتُظهر الأبحاث أن المركبات العطرية الموجودة في اللافندر قد تهدئك وتنشط أجزاءً معينة من دماغك وتحسن مزاجك.

يقلل من انزعاج الدورة الشهرية

يساعد اللافندر في تخفيف تقلصات الدورة الشهرية؛ فقد أُجريت دراسة على 200 امرأة شابة، تم تشجيعهن على شم رائحة اللافندر أو شربه كشاي يومياً خلال الأيام الثلاثة الأولى من الدورة الشهرية، وتبين أن له خصائص لتخفيف التقلصات المؤلمة للدورة الشهرية.

يقلل من معدل ضربات القلب وضغط الدم

أظهرت دراسة أُجريت على الحيوانات أن مستخلصات اللافندر تقلل من معدل ضربات القلب وضغط الدم.

ويريح اللافندر أيضاً عضلات معينة؛ ما قد يساهم في تهدئة الجسم، قد يؤدي شرب شاي اللافندر إلى تحسين معدل ضربات القلب والصحة العامة.



له تأثيرات مضادة للأكسدة

يمكن أن يؤدي تناول شاي اللافندر إلى تعزيز مضادات الأكسدة في الجسم والحفاظ على صحة الخلايا وحمايتها.



يحسن النوم

تساعد تأثيرات اللافندر المهدئة على تحسين النوم، حيث أجرى الباحثون دراسة على 158 أماً جديدة بعد الولادة، وتمتعت النساء اللواتي أخذن 10 أنفاس عميقة من رائحة اللافندر لمدة أربعة أيام في الأسبوع على مدار ثمانية أسابيع بنوعية نوم أفضل من أولئك الذين لم يشموا رائحة اللافندر.