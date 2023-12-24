الداخلية تكشف تفاصيل القبض على المتهم بتهديد الإعلامية ريهام سعيد في الشيخ زايد

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول زايد بمديرية أمن الجيزة من (إعلامية- مقيمة بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر) بتضررها من مُستخدم أحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" لقيامه بإرسال رسالة للصفحة الخاصة بها تضمنت عبارات سب وقذف والتهديد بالإيذاء.



بالفحص أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن تحديد مرتكب الواقعة (طالب- مقيم بمحافظة سوهاج).. وضبطه وبحوزته (جهاز حاسب آلى "لاب توب"- هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين وجود آثار ودلائل تؤكد إرتكابه للواقعة").

كما تبين قيامه بإرسال رسائل إلى العديد من الفنانين والمشاهير تضمنت عبارات إعجاب وطلب التواصل معهم.

وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة بقصد لفت إنتباه الشاكية للتواصل معه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

