حملة مكبرة للارتقاء بمستوي النظافة العامة بمركز الزرقا في دمياط

قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الزرقا بالأداء الناجز وتقديم الخدمة وفق متطلبات الواقع والبيئة

والذي نبه عليه سعد لكافة رؤساء قرى المركز والإدارات المعنية للعمل ليل نهار لتوفير احتياجات الشارع والارتقاء بمستوي النظافةالعامة لحسن المظهر الجمالي والحضاري والسلامة الصحية للمواطنين

حيث قامت الوحدة بحملة مكبرة للارتقاء بمستوي النظافة بالمدينة وعدد من القري المجاورة للتأكد من رفع القمامة والتراكمات بالشوارع والميادين وتم رفع اطنان من القمامة المتراكمة والتي كانت مرتعا للأوبئة والأمراض وتجريف وكنس الطريق السريع والمداخل الرئيسية والشوارع الجانبية

و تم تقسيم المدينة إلى مربعات سكنيه ليتم جمع القمامة مباشرة من المنازل إلى المقلب المخصص تحت إشراف مسئول النظافة وإزالتها فورا مع الاخذ في الاعتبار سرعة تلبية مطالب الجماهير وتلمس المشكلات التى يعانى منها المواطن حفاظا علي سلامتهم الصحية من الأمراض والاوبئة الناجمة عن تراكم القمامة بالشوارع والميادين