خبير اقتصادي: “سندخل مرحلة التشديد وهي رفع اسعار الفائدة"

أكد د. مدحت نافع، استاذ التمويل وخبير اقتصادي، أن الصناعة تعاني من التمويل وسندخل مرحلة التشديد وهي رفع اسعار الفائدة، موضحًا أن معدل التضخم انخفض لـ35% وهذا الانخفاض لا يغني عن التشديد، مؤكدًا أن البنك الدولي أكد أن النمو الاقتصادي في خطر.

اقتصادي يكشف حقيق التعويم الفترة المقبلة:

وأوضح أنه في عام 2016 كان هناك إصلاح مالي وكان هناك محاولة معالجة الخلل في نظام المدفوعات بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وكان لابد لكي تتم هذه المرحلة بشكل جيد أن يتم العمل على تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار وكان يصح أن يتبعها العديد من الإجراءات والخطوات الأخرى.

وشدد خبير اقتصادي، على أن هذه الإجراءات استقطبت أموال ساخنها كثيرة ولم تستقطب الأموال، وجاء ذلك خلال مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي".

وأضاف أن مصر تحتاج إجراءات سريعة على مستوى الاقتصاد الحقيقي بالتوازي مع الإصلاحات النقدية، مشددًا على أن الأموال الساخنة مطلوبة ولم يمكن الاعتماد عليها بشكل كبير، منوهًا بأن كان لابد من تحسين بيئة الاستثمار وتوطين الصناعة لتقليل الاعتماد على الاستيراد الأجنبية.

وأشار إلى أن جانب كبير من صادراتنا معتمد على مدخلات إنتاج مستوردة، متابعًا: "مصر عمرها ما عملت تعويم حر.. ولن يحدث".