الرواق الأزهري يتحدث عن "حق الطريق وآدابة" في شمال سيناء

تواصل مديرية الشباب والرياضة إدارة تنمية النشء، فعاليات برنامج«الرواق الأزهرى للطفل والأسرة» بمركز شباب مدينة العريش، ندوة للطلائع بعنوان "حق الطريق وآدابة"، في إطار التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بتوجيهات ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.

ولفت الأزهرى إلى حديث سيدنا رسول الله في هذا الصدد: عنْ أَبِى سَعيدٍ الْخُدْرِى، عن النَّبِى ﷺ قَالَ: إِيَّاكُم وَالْجُلُوسَ في الطُّرُقاتِ، فقَالُوا: يَا رسَولَ اللَّه، مَا لَنَا مِنْ مَجالِسنَا بُدٌّ، نَتحدَّثُ فِيهَا، فَقَالَ رسولُ اللَّه ﷺ: فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِس فَأَعْطُوا الطَّريقَ حَقَّهُ، قالوا: ومَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رسولَ اللَّه؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَر، وكَفُّ الأَذَى، ورَدُّ السَّلامِ، وَالأَمْرُ بالْمَعْروفِ، والنَّهْى عنِ الْمُنْكَرِ متفقٌ عَلَيهِ.

واكد الازهري أن بهذا الحديث أسس النبى صلى الله عليه وسلم صرحًا عظيما من الأخلق الواجب التحلى بها عند الجلوس في الطرقات، مشددا أن أبرزها حفظ أي حرمة تمر في الطريق بألا يتبعها البصر، أو أن يتنمر عليها.

وشدد على أن الحديث النبوى الشريف يدعونا إلى أن نحفظ حق السيدات والفتيات، بما يجعلها تمر آمنة مطمئنة على نفسها.

وأوضح ايهاب حسن وكيل وزارة الشباب والرياضة ،أن برنامج رواق الطفل والأسره ينفذ في دورته الثانية للعام 2023-2024داخل مراكز الشباب وذلك ضمن بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهرالشريف بهدف تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح وتوجيه النشء التوجيه الصحيح، والرد على التساؤلات التي ترد في أذهان النشء، وذلك بالاستعانة بباقة من علماء الأزهر الشريف بشمال سيناء.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة ندوات دورية مرتقبة متنوعة الموضوعات يتم تنفيذها كل يوم سبت على مدار خمسة أشهر متصلة بعدد من مراكز الشباب بإشراف جيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء عبدالمقصود رمضان مدير ادارة تنمية النشء بالمديرية ومتابعه تنفيذية ايهاب الزرباوي وفريق العمل المركز .