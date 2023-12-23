وصول بعثة الأهلي إلى الإمارات للمشاركة في السوبر المصري

شهدت الساعات القليلة الماضية وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دولة الإمارات من أجل خوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

ووصلت بعثة فريق الكرة إلى مطار أبو ظبي في حضور الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، رئيس البعثة.

وكان الأهلي قد أنهى مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية بتحقيق الميدالية البرونزية بعد الفوز على أوراوا الياباني بنتيجة 4-2، التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويخوض الأهلي أول مواجهة بالسوبر المصري في الإمارات أمام سيراميكا كليوباترا يوم الإثنين القادم.