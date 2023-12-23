أسعار سيارات كيا تسجل زيادات جديدة

أعلنت الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات EIT، وكيل علامة كيا في مصر، رسمياً عن أحدث قائمة سعرية لسيارات العلامة الكورية الجنوبية المتوافرة في السوق المحلية، وشهدت القائمة الصادرة عن الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات EIT، والتي حصلت بوابة الوفد الإلكترونية على نسخة منها، ارتفاعاً في أسعار سيارات كيا.

وتشمل القائمة السعرية الجديدة أسعار سيارات كيا"جراند سيراتو موديل 2023، وكيا سبورتاج موديل 2024، وكيا إكسيد موديل 2024، وكيا سورينتو موديل 2023".

وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية، القائمة السعرية الجديدة الكاملة لسيارات كيا في مصر والتي يتم العمل بها بدايةً من اليوم.

أسعار سيارات كيا

كيا سبورتاج

كانت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات "EIT"، وكيل علامة كيا في مصر، قد أطلقت الجيل الجديد من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات كيا سبورتاج العام الماضي.

تتوافر السيارة كيا سبورتاج الجديدة، بـ 6 فئات من التجهيزات، جميعها تعتمد على محرك بنزين TGDI بشاحن توربيني، يحتوي على 4 أسطوانات، وتبلغ سعة المحرك 1.6 لتر، كما يعمل المحرك بقوة 180 حصاناً، ويصل الحد الأعلى لعزم دورانها إلى 265 نيوتن/متر، عند 4500 لفة في الدقيقة، وتتصل السيارة بناقل أوتوماتيك DCT مكون من 7 سرعات، وتبلغ سعة خزان الوقود 54 لتر.

وفقًا للبيانات المعلنة عن شركة كيا، تتسارع السيارة كيا سبورتاج الجديدة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.1 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تعتمد السيارة كيا سبورتاج الجديدة على نظام تعليق أمامي "ماكفيرسون McPherson"، اما التعليق الخلفي في السيارة كيا سبورتاج فيأتي بنظام "متعدد الوصلات Multilink".

وتشهد سوق السيارات في مصر موجة من الارتفاعات المتتالية في أسعار مختلف أنواع الطرازات، كذلك شهدت الفترات الأخيرة انتشاراً غير مسبوق لظاهرة الأوفر برايس.

ويعرف الأوفر برايس بأنه زيادة سعرية يفرضها الموزع أو التاجر على السيارة مقابل تسليمها بشكل فوري للعميل بدلاً من الانتظار في قوائم حجز الوكلاء.

وتخطت قيمة الأوفر برايس على بعض الموديلات في السوق المحلية خلال الفترة الحالية حاجز النصف مليون جنيه.