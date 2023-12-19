باحثة: أمريكا تخطط لإزالة قوى المقاومة المدعومة من إيران

قالت تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية، إنّ الولايات المتحدة الأمريكية تريد إزالة كل ما يسمى بقوى المقاومة المدعومة من إيران، مشيرةً إلى أن أمريكا تعلم تماما أن هزيمة إسرائيل في هذه الحرب بوقف إطلاق النار تعد هزيمة لها.

وأكدت أنه إذا جرى تحديد جدول زمني من أجل إنهاء الحرب في شهر أو شهرين دون أن تنفذ إسرائيل الأهداف التي تمت الإشارة إليها في بداية الحرب، فإن هذا يعني هزيمتها.

وأضافت حداد في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل حتى تستمر عملياتها العسكرية على قطاع غزة لتحقيق أهدافها الأمنية والعسكرية، وهذا الأمر يعد إشارة على عدم وضع جدول زمني".

وتابعت الكاتبة والباحثة السياسية: “واشنطن أخبرت الاحتلال بأن عليه تنفيذ أعمال أكثر حدة وتركيزا في قطاع غزة، حيث قال وزير الدفاع الأمريكي إن الولايات المتحدة لا تملي جدولا زمنيا على قوات الاحتلال في حربها ضد حركة حماس”، مشددةً على أن الأنفاق في قطاع لغز يعبر عن الفشل الاستخباراتي.