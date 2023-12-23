7 خصائص صحية وشفائية للبقدونس.. يقوي الجسم ويمنع فقر الدم

طعم البقدونس ليس فوائده الوحيدة، والأهم من ذلك بكثير هو الخصائص الصحية والعلاجية العديدة بسبب وجود مزيج حقيقي من العناصر الغذائية وهي كالأتي.

يقوي الجسم

يعد النظام الغذائي المتوازن أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على المناعة وبفضل الفيتامينات والأملاح المعدنية والفلافونويدات، يقوي البقدونس جهاز المناعة وله خصائص مطهرة ومضادة للالتهابات ومدر للبول ويعمل على تطهير الجسم من السموم، ويحتوي النبات على فيتامينات C و A و K والمجموعة B وحمض الفوليك والحديد وكذلك البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز والزنك والنحاس.

يزيد من إنتاج الكولاجين

الكولاجين هو البروتين الرئيسي للنسيج الضام. مع التقدم في السن، هناك فقدان تدريجي لكميته في الجسم. يسبب نقص الكولاجين فقدان صلابة الجلد ومرونته، وتشكل التجاعيد والسيلوليت، وتصلب المفاصل، وآلام الظهر، وضعف المناعة، وفيتامين C يحفز إنتاج الكولاجين وهو ضروري لتكوينه. يحتوي 100 جرام من البقدونس على 133 ملجم من فيتامين سي.

الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية

تعد اضطرابات الدورة الدموية سببًا شائعًا للوفاة في جميع أنحاء العالم البقدونس هو واحد من أغنى مصادر العناصر الغذائية المضادة للأكسدة وفيتامين C، A، E، المنغنيز، الزنك، النحاس والفلافونويدات.

يمنع اضطرابات النزيف

يسبب نقص فيتامين K مشاكل في التئام الجروح، ونزيف الحيض المفرط، والنزيف التلقائي والداخلي، وبيلة دموية، ونزيف متكرر في الأنف يحتوي 100 جرام من البقدونس على ما يصل إلى 1640 ميكروجرام من فيتامين K، وهو ما يعادل عدة أضعاف حاجة الجسم اليومية لهذه المغذيات.

تأثير إيجابي على الرؤية

مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من تأثيرات الإجهاد التأكسدي لها تأثير مفيد على العيون فيتامين أ مهم للرؤية الصحيحة ويسمح لك بالتكيف في الظلام. يحتوي 100 جرام من البقدونس على ما يقرب من 8425 وحدة دولية من البيتا كاروتين، الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين أ، ويقلل فيتامين ج من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين الشيخوخي، ويؤثر على إنتاج الكولاجين، ويقوي الأوعية الدموية ويقاوم فيتامين E النشاط المدمر للجذور الحرة ويمنع أكسدة فيتامين أ.

يمنع فقر الدم

يتجلى فقر الدم في الميل إلى الإغماء، وشحوب الجلد، والضعف، والارتعاش، وصعوبة التركيز، وتساقط الشعر تحتوي أوراق البقدونس على 6.2 ملجم من الحديد لكل 100 جرام من النبات.

وفيتامين C يزيد من امتصاص الحديد غير الهيم. ولهذا السبب، يوصى بوجوده للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا.

يساعد في الحفاظ على صحة العظام والأسنان

مادة البناء الرئيسية للعظام والأسنان هي الكالسيوم ويؤدي نقصه إلى هشاشة العظام، والميل إلى الكسور، وتشوهات العمود الفقري، واضطرابات النمو عند الأطفال، والتسوس. تحتوي 100 جرام من أوراق البقدونس على حوالي 138 ملجم من الكالسيوم.